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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 12 » 12:41:29

На Житомирщине авто перевернулось и врезалось в дерево: один человек погиб. ФОТО

Сегодня, 13:17:29 994 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине авто перевернулось и врезалось в дерево: один человек погиб. ФОТО

 На севере Житомирской области водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги, где столкнулся с деревьями. К сожалению, в результате ДТП погибла пассажирка авто.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге между пгт Народичи и с. Лозница.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 48-летний житель Киева, двигаясь по автодороге в направлении Малина, не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом и перевернулся", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области .


В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка легковушки, 69-летняя жительница Народичского района.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.



Тэги: дтп, Житомирщина
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