На Житомирщине авто перевернулось и врезалось в дерево: один человек погиб. ФОТО

На севере Житомирской области водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги, где столкнулся с деревьями. К сожалению, в результате ДТП погибла пассажирка авто.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге между пгт Народичи и с. Лозница.
"Предварительно, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 48-летний житель Киева, двигаясь по автодороге в направлении Малина, не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом и перевернулся", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области .
В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка легковушки, 69-летняя жительница Народичского района.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.