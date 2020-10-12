Олександр Павленко: «На Гагаріна екологічна катастрофа, третина міської каналізації тече в землю!».ФОТО. ВІДЕО

Житомиряни не до кінця усвідомлюють, що саме сталося на вулиці Гагаріна. «Провалився каналізаційний колектор діаметром 600 мм. Загальна протяжність провалу – близько 100 метрів. Ми будемо повністю все розкопувати, рух транспорту на вулиці буде перекрито…»– коментує ситуацію технічний директор «Житомирводоканалу» Сергій Єрьомін.
В місцях обвалів тротуару нечистоти течуть бурхливим потоком. Як це зупинити? «Ніяк! Ніхто цього не зупинить. Навіть, якщо ми подачу води на місто закриємо – каналізація ще буде бігти близько трьох діб…» – додає Сергій Єрьомін. Ситуація ускладнена тим, що це магістральний колектор, який обслуговує майже третину міста.
На місце аварії приїхав Олександр Павленко, кандидат у депутати міської ради від партії «Слуга Народу».
Олександр – конструктор за фахом і добре знається на технічних питаннях. Він хоче зрозуміти, як і коли саме це сталося. Дуже швидко ми знаходимо пенсіонера, який охоче розповідає подробиці.
Це не порожні побоювання. Потік нечистот, який вже пробив собі підземне русло, тече прямо під будинок №20, до якого близько десяти метрів. Кожну хвилину туди виливається декілька кубометрів смердючої рідини – яка зрештою може розмити фундамент і обвалити житловий будинок на 12 квартир.
У дворі ми зустрічаємо мешканку будинку, яка повідомляє ще сумніші подробиці. За її словами, перший провал в асфальті вона побачила увечері 10 жовтня, коли йшла з роботи додому. Отже, півтори доби ніхто навіть не намагався ліквідувати аварію…
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У дворі будинку №22 ми зустрічаємо двох привітних пенсіонерок. «Мене звати Олександр Павленко!» – представляється кандидат від «Слуги Народу». «Тю, так це я Павленко!» – здивовано каже у відповідь місцева мешканка. Виявляється, вони однофамільці.
Жінки переживають за долю свого будинку, який теж може стати жертвою каналізаційної катастрофи. Олександр Павленко обіцяє розібратися і тримати цю історію під контролем.
«Житомирводоканал» почав діяти тільки вранці 12 жовтня. На наших очах працівники комунального підприємства зірвали асфальт і оголили колекторний колодязь – на декілька десятків метрів нижче від останнього провалу. Це не зупинить потік нечистот, але, принаймні, може вберегти колектор від подальшого руйнування.
«У Житомирі справжня екологічна катастрофа! Звісно, винна міська влада, яка довела це все до такого жалюгідного стану. Яка зараз показово кладе асфальт – замість того, щоб ремонтувати те, що під асфальтом! Щоб подібного більше не відбувалося, я закликаю житомирян обрати свідомо ту владу, яка буде приділяти достатню увагу зношеним інженерним мережам. І тільки потім ми будемо відновлювати асфальтобетонне покриття», – каже Олександр Павленко.
Пресслужба житомирського міського штабу партії «Слуга Народу»