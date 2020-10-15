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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 15 » 17:44:02

В заброшенной промзоне на Житомирщине «бодяжили» топливо, а затем продавали его на АЗС

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В заброшенной промзоне на Житомирщине «бодяжили» топливо, а затем продавали его на АЗС

 В одном из районных центров Житомирщины в гаражах заброшенной промышленной зоны сотрудники налоговой милиции разоблачили нелегальное производство фальсифицированных горюче-смазочных материалов. Суррогат и черновую бухгалтерию изъяли. Начато досудебное расследование.

Об этом в Facebook сообщила Государственная фискальная служба Украины в Житомирской области.
 

"Изготавливали фальсификат путем смешивания низкокачественного сырья с базовыми маслами и другими примесями, значительно увеличивало объем одновременно снижая свойства и характеристики топлива", - информирует ДФС.


По информации ведомства, реализовывали суррогат через посредников в нелегальных пунктах продажи и на автозаправочных станциях.

Во время обыска налоговики изъяли автоматизированные линии для смешивания, большое количество емкостей объемом 200, 450, 1000 литров, товарно-транспортные накладные, черновую бухгалтерию и горюче-смазочные материалы.

Тэги: фальсификат, Житомирская область, Топливо, обыск
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