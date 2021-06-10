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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 10 » 08:58:49

В Житомирской области «накрыли» подпольные склады, где хранили сотни литров фальсифицированного алкоголя

Сегодня, 08:58:49 1146 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области «накрыли» подпольные склады, где хранили сотни литров фальсифицированного алкоголя

 В Житомирской области группа местных жителей занималась продажей незаконно изготовленного алкоголя. Продукцию хранили в гаражах на территории двух районов. Во время обысков правоохрантели изъяли сотни литров спиртного.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"По меньшей мере семь человек, в течение 2020-2021 годов, не имея соответствующих официальных разрешений, незаконно распространяли подакцизные товары сомнительного качества на территории Житомирской области. В настоящее время областной прокуратурой совместно со следователями налоговой милиции области на территории Бердичевского и Чудновского районов проведен ряд обысков в гаражных помещениях, где хранилась с целью реализации незаконно изготовленная алкогольная продукция", - говорится в сообщении.


По информации ведомства, во время обысков обнаружено и изъято почти 1,5 тонн фальсифицированного алкоголя, денежные средства от незаконной деятельности на сумму почти 40 тыс. грн, мобильные телефоны, черновые записи, 4 транспортные средства, которыми осуществлялась перевозка алкоголя.

"В настоящее время готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастность других лиц", - добавили в прокуратуре.





Фото: прокуратура
Тэги: фальсификат, Житомирская область, алкоголь
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:07:49, Сегодня [Материал]

да что ж такое
не хотят пересичные киевский режим акцизами финансировать
надо примерно наказать....
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