В Житомирской области «накрыли» подпольные склады, где хранили сотни литров фальсифицированного алкоголя

"По меньшей мере семь человек, в течение 2020-2021 годов, не имея соответствующих официальных разрешений, незаконно распространяли подакцизные товары сомнительного качества на территории Житомирской области. В настоящее время областной прокуратурой совместно со следователями налоговой милиции области на территории Бердичевского и Чудновского районов проведен ряд обысков в гаражных помещениях, где хранилась с целью реализации незаконно изготовленная алкогольная продукция", - говорится в сообщении.