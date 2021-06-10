В Житомирской области «накрыли» подпольные склады, где хранили сотни литров фальсифицированного алкоголя

В Житомирской области группа местных жителей занималась продажей незаконно изготовленного алкоголя. Продукцию хранили в гаражах на территории двух районов. Во время обысков правоохрантели изъяли сотни литров спиртного.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"По меньшей мере семь человек, в течение 2020-2021 годов, не имея соответствующих официальных разрешений, незаконно распространяли подакцизные товары сомнительного качества на территории Житомирской области. В настоящее время областной прокуратурой совместно со следователями налоговой милиции области на территории Бердичевского и Чудновского районов проведен ряд обысков в гаражных помещениях, где хранилась с целью реализации незаконно изготовленная алкогольная продукция", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, во время обысков обнаружено и изъято почти 1,5 тонн фальсифицированного алкоголя, денежные средства от незаконной деятельности на сумму почти 40 тыс. грн, мобильные телефоны, черновые записи, 4 транспортные средства, которыми осуществлялась перевозка алкоголя.
"В настоящее время готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастность других лиц"
, - добавили в прокуратуре.
Фото: прокуратура