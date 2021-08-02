Из госрезерва Житомирщины украли 100 000 литров топлива. Экс-начальнику облавтодора сообщили о подозрении

Бывшему начальнику Житомирского облавтодора сообщили о подозрении в служебной халатности. Как сообщает прокуратура, за время его работы в 2018 году из госрезерва области исчезло почти 100 000 литров топлива.
"В результате противоправных действий чиновника безосновательно, при отсутствии соответствующих документов по отчуждению, в декабре 2018 года списано 93 500 литров горюче-смазочных материалов (в виде талонов), а именно, бензина марки "MUSTANG" А-92 и дизельного топлива этой же марки, которые фактически находились на ответственном хранении частного общества, а также 6 000 литров дизельного топлива, которое хранилось в облавтодоре", - информирует ведомство.
Сообщается, что топливо было предназначено для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры бывшему чиновнику облавтодора сообщено о подозрении в служебной халатности, то есть в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
По предварительным подсчетам, общая стоимость списанного топлива составляет почти 1,5 млн грн. Прокуратурой готовится иск о взыскании с фигуранта дела причиненных государственным интересам ущерба на указанную сумму.