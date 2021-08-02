Из госрезерва Житомирщины украли 100 000 литров топлива. Экс-начальнику облавтодора сообщили о подозрении

"В результате противоправных действий чиновника безосновательно, при отсутствии соответствующих документов по отчуждению, в декабре 2018 года списано 93 500 литров горюче-смазочных материалов (в виде талонов), а именно, бензина марки "MUSTANG" А-92 и дизельного топлива этой же марки, которые фактически находились на ответственном хранении частного общества, а также 6 000 литров дизельного топлива, которое хранилось в облавтодоре", - информирует ведомство.