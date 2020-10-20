Больницам не хватает баллонов с кислородом для спасения пациентов. Чиновники ждут деньги от правительства. ВИДЕО

Главный врач Романовской районной больницы Житомирской области сообщила, что ситуация с кислородом в медучреждении — критическая. Известно, что несколько баллонов предоставили неравнодушные, однако и этого кислорода не хватает для такого количества больных коронавирусом. Об этом сообщает ТСН.

Романовская районная больница начала принимать больных Covid-19 только в среду, 14 октября, но уже сейчас инфекционное отделение заполнено на 90%. Местные жители сообщили, что сейчас в больнице уже шесть пациентов на кислородной поддержке, каждому из них нужен один баллон в сутки.

По словам анестезиолога больницы Олега Пашинского, пациент с коронавирусом требует очень много кислорода, потому что повреждаются легкие, кровь не насыщается кислородом.

«Они чувствуют дискомфорт, удушье, вплоть до потери сознания», — сказал Пащинский.



Медик добавил, что кислородных баллонов не хватает, а закупить их нельзя.

Главный врач написала пост с просьбой о помощи в связи с тем, что заправляют кислородные баллоны только в Житомире, в который из больницы ехать 70 километров.

«Мы понимаем, что и автомобиль может сломаться и погодные условия могут испортиться. Учитывая это, хотим иметь хотя бы недельный запас кислорода», — сказала главный врач Романовской районной больницы Ирина Серт.



В Житомирской обладминистрации о проблеме известно, однако Романовская больница — не единственное заведение, которое испытывает дефицит баллонов. Купить новые чиновники смогут, только если правительство выделит на это дополнительные деньги.

Заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталья Остапченко заявила, что сегодня правительством решается вопрос об увеличении объемов кислорода.

«Государственным бюджетом для Житомирской области предусмотрено 18 млн для больниц, которые закупают кислород. Сейчас есть тревожные сигналы, но мы этот вопрос держим на контроле и будем решать», — сказала Остапченко.



Однако, даже после выделения денег требуется время для закупки. Поэтому в больнице надеются, что помощь через соцсети придет быстрее.

Ранее «Журнал Житомира» сообщила, что в Житомирской области не хватает врачей-инфекционистов и медсестер.

По состоянию на понедельник, 19 октября, в Житомирской области всего подтвердили 10095 случаев коронавируса, из них 171 — летальный.