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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Октябрь » 20 » 16:56:17

На Житомир надвигаются морозы и снега: когда именно их ждать

Сегодня, 16:58:17 2043 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомир надвигаются морозы и снега: когда именно их ждать

Погода в Житомире принесет морозы и снег во второй половине ноября. Пока что речь идет о ночном минусе, а снег будет днем таять. Но на календаре осень, поэтому похолодание вполне ожидаемо.

Так, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, ноябрь в Украине будет пасмурным и богатым на осадки.

"В начале ноября температура воздуха будет достигать +9+11 градусов, однако к концу месяца опустится до +4+6 градусов. Кроме того, температура ниже нуля может быть не только ночью, но и днем", - утверждает синоптик.

А вот синоптики Gismeteo сообщают, что ноябрь в Житомире будет с умеренными дождями. Температура в первой декаде будет около +8 градусов. А во второй декаде днем градусы снизятся.

Вторая половина месяца может начаться с сильного понижения, вероятны ночные заморозки, днем температура приблизится к нулю. В некоторых регионах Житомирской области вероятен даже снег.

Погода в Житомирі сунуть морози і сніг

Прогноз погоды в Житомире на месяц (скрин: gismeteo.ua)

 

 

Тэги: погода, Житомир, снег, Мороз
Комментариев: 2
Titan45
1 Виталий (Titan45)   • 17:26:57, Сегодня [Материал]
+1

В названии статьи написано морозы, а в таблице Плюсовая температура, зачем же такое громкое название делать? брешете?
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:40:07, Сегодня [Материал]
+1

Клікбейт, такий клікбейт.
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