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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 25 » 10:16:08

В Житомире стартовали выборы: на некоторых участках отсутствуют кабинки для голосования. ФОТО

Вчера, 10:35:51 1321 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире стартовали выборы: на некоторых участках отсутствуют кабинки для голосования. ФОТО

 В Житомире 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки, но все они имеют кабинки для голосования. Об этом в соцсетях сообщают житомиряне, также об этом информируют наблюдатели сети ОПОРА.

В частности, кабинок для голосования нет на двух участковых избирательных комиссиях, которые находятся в микрорайоне Полевая.
 

"На участке № 181447, который находится в музыкальном зале в детском саду №66, одна будто кабинка в виде ширмы из кукольного театра. На участке №181448, который находится в спортивном зале детсада №46 кабинки отсутствуют вообще. Само помещение для голосования очень маленькое", - информирует ОПОРА.




В настоящее время такая ситуация и на многих других УИК в Житомире. Председатель Житомирской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис рассказала, что исполнитель работ не успел изготовить и поставить вовремя кабинки.
 

"Мы не могли долго найти исполнителя, нашли физлицо, она старалась сделать и ночью делала, но в некоторых местах им просто ночью не открывали двери и они не успели, поэтому сейчас выходим из положения, как можем. Мы по-разному выходим из ситуации: делаем так называемую имитацию кабинки, чтобы человек мог прийти и проголосовать. Постараемся установить их каким-то образом. Просто люди заболели на коронавирус и никто не хотел этим заниматься, а тем более до 22 числа все учебные заведения не пускали никого, кто за три дня возьмется делать" , - отметила председатель ТИК.


Согласно части 1 статьи 62 Избирательного кодекса, голосование проводится в специально отведенных и оборудованных помещениях, в которых оборудуются кабины для тайного голосования и определяются места выдачи избирательных бюллетеней и установки избирательных урн. Оборудование помещения для голосования возлагается на участковую избирательную комиссию.

В части 5 этой статьи говорится о том, что помещения для голосования должно быть оборудовано достаточным количеством кабин для тайного голосования. Для малых избирательных участков количество таких кабин должно быть не менее 2, для средних - не менее 4, для больших - не менее 6.



ФОТО: ОПОРА




ФОТО: СК 1
Тэги: голосование, участок, кабинка, выборы, Житомир
Комментариев: 6
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 11:40:13, Вчера [Материал]
+9

в Житомирі стартувало щось схоже на вибори
Depytat
4 Сергей Станиславович (Depytat)   • 12:31:56, Вчера [Материал]
+3

Да, а вместо тряпья нужно было ещё носки вонючие повесить
chlor1
2 alex (chlor1)   • 12:16:03, Вчера [Материал]
+2

Это дно местных властей...
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 12:26:44, Вчера [Материал]
0

до чого тут влада? це організація від ТВК.
Armen21
5 МАКС (Armen21)   • 12:41:23, Вчера [Материал]
+4

Труселя тети Раи на сушке:) Днище...
Hoakina
6 Марина (Hoakina)   • 14:45:57, Вчера [Материал]
0

абинебарига
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