В Житомире стартовали выборы: на некоторых участках отсутствуют кабинки для голосования. ФОТО

"На участке № 181447, который находится в музыкальном зале в детском саду №66, одна будто кабинка в виде ширмы из кукольного театра. На участке №181448, который находится в спортивном зале детсада №46 кабинки отсутствуют вообще. Само помещение для голосования очень маленькое", - информирует ОПОРА.

"Мы не могли долго найти исполнителя, нашли физлицо, она старалась сделать и ночью делала, но в некоторых местах им просто ночью не открывали двери и они не успели, поэтому сейчас выходим из положения, как можем. Мы по-разному выходим из ситуации: делаем так называемую имитацию кабинки, чтобы человек мог прийти и проголосовать. Постараемся установить их каким-то образом. Просто люди заболели на коронавирус и никто не хотел этим заниматься, а тем более до 22 числа все учебные заведения не пускали никого, кто за три дня возьмется делать" , - отметила председатель ТИК.