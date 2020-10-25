В Житомире стартовали выборы: на некоторых участках отсутствуют кабинки для голосования. ФОТО

В Житомире 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки, но все они имеют кабинки для голосования. Об этом в соцсетях сообщают житомиряне, также об этом информируют наблюдатели сети ОПОРА
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В частности, кабинок для голосования нет на двух участковых избирательных комиссиях, которые находятся в микрорайоне Полевая.
"На участке № 181447, который находится в музыкальном зале в детском саду №66, одна будто кабинка в виде ширмы из кукольного театра. На участке №181448, который находится в спортивном зале детсада №46 кабинки отсутствуют вообще. Само помещение для голосования очень маленькое", - информирует ОПОРА.
В настоящее время такая ситуация и на многих других УИК в Житомире. Председатель Житомирской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис рассказала, что исполнитель работ не успел изготовить и поставить вовремя кабинки.
"Мы не могли долго найти исполнителя, нашли физлицо, она старалась сделать и ночью делала, но в некоторых местах им просто ночью не открывали двери и они не успели, поэтому сейчас выходим из положения, как можем. Мы по-разному выходим из ситуации: делаем так называемую имитацию кабинки, чтобы человек мог прийти и проголосовать. Постараемся установить их каким-то образом. Просто люди заболели на коронавирус и никто не хотел этим заниматься, а тем более до 22 числа все учебные заведения не пускали никого, кто за три дня возьмется делать" , - отметила председатель ТИК.
Согласно части 1 статьи 62 Избирательного кодекса, голосование проводится в специально отведенных и оборудованных помещениях, в которых оборудуются кабины для тайного голосования и определяются места выдачи избирательных бюллетеней и установки избирательных урн. Оборудование помещения для голосования возлагается на участковую избирательную комиссию.
В части 5 этой статьи говорится о том, что помещения для голосования должно быть оборудовано достаточным количеством кабин для тайного голосования. Для малых избирательных участков количество таких кабин должно быть не менее 2, для средних - не менее 4, для больших - не менее 6.
ФОТО: ОПОРА
ФОТО: СК 1