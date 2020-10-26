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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Октябрь » 26 » 17:38:51

«Нафтогаз» существенно повысил цену газа для производителей тепла

Сегодня, 17:41:51 909 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Нафтогаз» существенно повысил цену газа для производителей тепла

 НАК "Нафтогаз Украины" в октябре установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5 374,100 грн/куб. м без учета НДС, что на 24% больше, чем в сентябре этого года.

Соответствующая информация обнародована на сайте компании.

Согласно сообщению, оптовая цена на газ для производителей тепловой энергии, которым госкомпания поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), в октябре составит 5 374,100 грн/куб. м без учета НДС и стоимости транспортировки.

С учетом НДС (1 074,820 грн) эта сумма составит 6 448,920 грн/куб. м.

В сентябре оптовая цена на газ для производителей тепла составляла 4 318,99 грн/куб. м.

Стоит отметить, что основной составляющей в тарифе на тепловую энергию является природный газ. И именно от стоимости расходов на его приобретение зависит дальнейший размер тарифа, учитывая то, что стоимость или затраты на природный газ - это 80-85% в структуре тарифа на производство тепловой энергии.
Тэги: Теплокоммунэнерго, газ, Нафтогаз
Комментариев: 6
den2016
1 Деня (den2016)   • 17:47:58, Сегодня [Материал]
+5

На следующий день после выборов)))
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 18:26:32, Сегодня [Материал]
0

Ещё К. Маркс в XIX веке говорил, что буржуазные выборы - это лохотрон. Я считаю, что мало цену повысили, надо сразу на порядок, тогда может что-то до дебильного электората и дойдёт.
Скарификатор
3 Перикарда (Скарификатор)   • 18:34:12, Сегодня [Материал]
-1

за это и снесли его бюст
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 19:49:05, Сегодня [Материал]
+1

#мамакоболева оголодала в этой вашей Гамэрыци
как там в оригинале - платить и каяцца ©
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 20:30:08, Сегодня [Материал]
-1

Там про тоже самое с электроэнергией говорят давно, только Коболев быстрее повысил цену. В принципе, Коболев в прошлом году закупил дорогой газ, и теперь нужно его впарить потребителю. При любых раскладах, платим за этот шухер мы. Ну а Коболеву и ко, опять премии)
melan
6 melan (melan)   • 21:11:03, Сегодня [Материал]
0

вот и бежит молодежь со страны, не видя тут улучшения жизни.
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