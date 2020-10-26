«Нафтогаз» существенно повысил цену газа для производителей тепла

НАК "Нафтогаз Украины" в октябре установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5 374,100 грн/куб. м без учета НДС, что на 24% больше, чем в сентябре этого года.
Соответствующая информация обнародована на сайте компании
.
Согласно сообщению, оптовая цена на газ для производителей тепловой энергии, которым госкомпания поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), в октябре составит 5 374,100 грн/куб. м без учета НДС и стоимости транспортировки.
С учетом НДС (1 074,820 грн) эта сумма составит 6 448,920 грн/куб. м
.
В сентябре оптовая цена на газ для производителей тепла составляла 4 318,99 грн/куб. м.
Стоит отметить, что основной составляющей в тарифе на тепловую энергию является природный газ. И именно от стоимости расходов на его приобретение зависит дальнейший размер тарифа
, учитывая то, что стоимость или затраты на природный газ - это 80-85% в структуре тарифа на производство тепловой энергии.
как там в оригинале - платить и каяцца ©