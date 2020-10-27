В Житомире высадят деревья в память о женщинах, погибших в войне на Донбассе

В Житомире на территории "Дома ветеранов" высадят 16 декоративных яблонь - в память о 16 женщин, погибших в войне на востоке Украины.
У каждого дерева будет именная табличка с надписью "Мамо не плач, я розквітну весною", сообщает "Суспільне
".
Одно из памятных деревьев посвятят девушке из Житомирщины - медику 10 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Сабине Галицкой
, которая погибла на Донбассе.
Вместе с собратьями она выполняла боевую задачу - везла раненого. В ее эвакуационную машину с красным крестом попала противотанковая управляемая ракета. Сабина закрыла собой троих ребят, чем спасла им жизнь.
Житомир станет пятым городом Украины, где появится подобная "Аллея памяти". Символические яблони уже высадили в Краматорске, Киеве, Львове и Черкассах. Открытие аллеи запланировано 28 октября в 12.00.