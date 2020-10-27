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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 27 » 08:31:22

В Житомире высадят деревья в память о женщинах, погибших в войне на Донбассе

Сегодня, 08:43:22 361 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире высадят деревья в память о женщинах, погибших в войне на Донбассе

 В Житомире на территории "Дома ветеранов" высадят 16 декоративных яблонь - в память о 16 женщин, погибших в войне на востоке Украины.

У каждого дерева будет именная табличка с надписью "Мамо не плач, я розквітну весною", сообщает "Суспільне".

Одно из памятных деревьев посвятят девушке из Житомирщины - медику 10 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Сабине Галицкой, которая погибла на Донбассе.

Вместе с собратьями она выполняла боевую задачу - везла раненого. В ее эвакуационную машину с красным крестом попала противотанковая управляемая ракета. Сабина закрыла собой троих ребят, чем спасла им жизнь.

Житомир станет пятым городом Украины, где появится подобная "Аллея памяти". Символические яблони уже высадили в Краматорске, Киеве, Львове и Черкассах. Открытие аллеи запланировано 28 октября в 12.00.
Тэги: аллея, Житомир, Война, память, деревья
Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 10:49:49, Сегодня [Материал]
0

Вічна пямять! Слава Героям!
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