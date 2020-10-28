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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 28 » 16:23:06

В Житомире поймали 24-летнего вора, который вытягивал аккумуляторы из авто

Сегодня, 16:57:06 294 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире поймали 24-летнего вора, который вытягивал аккумуляторы из авто

 В Житомире правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который по ночам обворовывал автомобили горожан, оставленные возле домов. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции области.
 

"В Житомирский отдел полиции поступили несколько похожих сообщений о кражах из транспортных средств. Неизвестные ночью повредили капоты ВАЗов, припаркованных поблизости многоэтажек в областном центре, и вытащили их электрокомплектующие", - информирует полиция.


Среди похищенного - аккумуляторные батареи и автомагнитолы.

Полицейские осмотрели поврежденные машины и опросили свидетелей. Вся собранная информация свидетельствовала о причастности к правонарушениям одного человека.

"27 октября оперативники криминальной полиции разыскали предполагаемого вора - 24-летнего житомирянина. В содеянном он сознался", - отмечают правоохранители.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства событий. Правовая квалификация нарушений - ст. 185 (кража) УК Украины. Законодательством подобные противоправные действия наказываются до 3 лет заключения.
Тэги: вор, автомобили, Житомир, кража
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