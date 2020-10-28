В Житомире поймали 24-летнего вора, который вытягивал аккумуляторы из авто

В Житомире правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который по ночам обворовывал автомобили горожан, оставленные возле домов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции области.
"В Житомирский отдел полиции поступили несколько похожих сообщений о кражах из транспортных средств. Неизвестные ночью повредили капоты ВАЗов, припаркованных поблизости многоэтажек в областном центре, и вытащили их электрокомплектующие", - информирует полиция.
Среди похищенного - аккумуляторные батареи и автомагнитолы.
Полицейские осмотрели поврежденные машины и опросили свидетелей. Вся собранная информация свидетельствовала о причастности к правонарушениям одного человека.
"27 октября оперативники криминальной полиции разыскали предполагаемого вора - 24-летнего житомирянина. В содеянном он сознался"
, - отмечают правоохранители.
Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства событий. Правовая квалификация нарушений - ст. 185 (кража) УК Украины. Законодательством подобные противоправные действия наказываются до 3 лет заключения.