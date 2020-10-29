В Житомире из-за неисправной игрушки едва не сгорел дом на 8 владельцев. ФОТО

В Житомире 28 октября произошло возгорание в кирпичном одноэтажном жилом доме на 8 квартир. Запах дыма почувствовал 9-летний мальчик, который на некоторое время остался один дома. До приезда пожарных он и жители смежных квартир успели самостоятельно покинуть свое жилье.
На ликвидации пожара работали 8 спасателей и 2 пожарных автомобиля.
"Совместными усилиями двух отделений пожарных в 13:39 пожар локализован и в 14:08 - ликвидирован. В результате возгорания уничтожено 12 кв. м комнаты и домашние вещи. Бойцы ГСЧС предотвратили распространение пламени на большую площадь", - информирует Управление ГСЧС в Житомирской области.
Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.
"По словам хозяина квартиры, где произошел пожар, накануне он ремонтировал детскую игрушку - аккумуляторный корабль. Вероятно, короткое замыкание внутри и привело к возгоранию. Окончательную причину пожара установят специалисты"
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