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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Октябрь » 30 » 15:53:52

На Житомирщине депутаты сами себе выделяли земельные участки: суд их оштрафовал

Сегодня, 16:11:52 486 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине депутаты сами себе выделяли земельные участки: суд их оштрафовал

 В Романовском районе Житомирской области оштрафовали двух депутатов поселкового совета за то, что они голосовали за выделение себе земли. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

Установлено, что депутаты, не сообщив депутатскому корпусу об имеющемся у них конфликте интересов, проголосовали на сессиях поселкового совета за принятие положительных решений о выделении себе земельных участков площадью 0,25 и 0,14 га.
 

«Такими действиями депутаты, в частности, председатель крестьянского фермерского хозяйства и директор коммунального учреждения по оказанию социальных услуг нарушили требования ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции"», - отмечает ведомство.


Суд обоих признал виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП и к каждому применил административное взыскание в виде штрафа на сумму 3400 грн.
Тэги: Земля, суд Житомирщина, депутаты
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:58:36, Сегодня [Материал]

3400 грн а участки они получили ?))
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:53:54, Сегодня [Материал]

конечно получили
причём после уплаты штрафа - с чистой совестью
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 18:19:14, Сегодня [Материал]

Я не против 3400 заплатить штрафа, проголосуйте и мне у участок.
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