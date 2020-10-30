На Житомирщине депутаты сами себе выделяли земельные участки: суд их оштрафовал

В Романовском районе Житомирской области оштрафовали двух депутатов поселкового совета за то, что они голосовали за выделение себе земли. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
Установлено, что депутаты, не сообщив депутатскому корпусу об имеющемся у них конфликте интересов, проголосовали на сессиях поселкового совета за принятие положительных решений о выделении себе земельных участков площадью 0,25 и 0,14 га.
«Такими действиями депутаты, в частности, председатель крестьянского фермерского хозяйства и директор коммунального учреждения по оказанию социальных услуг нарушили требования ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции"», - отмечает ведомство.
Суд обоих признал виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП и к каждому применил административное взыскание в виде штрафа на сумму 3400 грн.
причём после уплаты штрафа - с чистой совестью