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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 4 » 08:58:07

В Житомирской области незаконно выжигали уголь и продавали под чужим брендом. ФОТО

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В Житомирской области незаконно выжигали уголь и продавали под чужим брендом. ФОТО

 Житель Олевского района организовал в своем дворе незаконное предприятие по производству древесного угля. Во время обысков у него обнаружили неучтенную древесину.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Следственные действия проводились с участием работников Государственной экологической инспекции Полесского округа и Управления труда в Житомирской области. В ходе обыска было обнаружено немаркированную древесину породы сосна, производственное оборудование для обработки лесоматериалов (и распиливания, и выжигания), а также готовую продукцию", - отмечает полиция.


Среди прочего следователи изъяли несколько десятков мешков с углем, упаковочный материал для него и уже расфасованную продукцию с чужим торговым брендом.

Досудебное расследование проводится по ст. 246 (Незаконная порубка леса), ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.











ФОТО: полиция
Тэги: Житомирская область, уголь
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