В Житомирской области незаконно выжигали уголь и продавали под чужим брендом. ФОТО

Житель Олевского района организовал в своем дворе незаконное предприятие по производству древесного угля. Во время обысков у него обнаружили неучтенную древесину.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Следственные действия проводились с участием работников Государственной экологической инспекции Полесского округа и Управления труда в Житомирской области. В ходе обыска было обнаружено немаркированную древесину породы сосна, производственное оборудование для обработки лесоматериалов (и распиливания, и выжигания), а также готовую продукцию", - отмечает полиция.
Среди прочего следователи изъяли несколько десятков мешков с углем, упаковочный материал для него и уже расфасованную продукцию с чужим торговым брендом.
Досудебное расследование проводится по ст. 246 (Незаконная порубка леса), ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.
ФОТО: полиция