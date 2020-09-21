Афера на 300 миллионов: в Житомирской области предприятия незаконно торговали углем

"Основной задачей двух предприятий (вид деятельности - оптовая торговля древесиной и строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием) было создание и дальнейшая реализация фиктивного налогового кредита. Суть схемы заключается в том, что эти предприятия приобретали смесь каменного угля, которое в дальнейшем планировали реализовать на электрические станции Украины. Однако данный вид товара был получен путем так называемых "скруток" - согласно имеющимся документам у поставщика, товар был им получен как продукты питания, которые были реализованы указанным предприятиям в виде смеси каменного угля", - объясняет налоговая.