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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 21 » 11:52:36

Афера на 300 миллионов: в Житомирской области предприятия незаконно торговали углем

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Афера на 300 миллионов: в Житомирской области предприятия незаконно торговали углем

 В Житомирской области налоговики обнаружили схему, по которой предприятия под видом продуктов закупало и продавало каменный уголь.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
 

"Основной задачей двух предприятий (вид деятельности - оптовая торговля древесиной и строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием) было создание и дальнейшая реализация фиктивного налогового кредита. Суть схемы заключается в том, что эти предприятия приобретали смесь каменного угля, которое в дальнейшем планировали реализовать на электрические станции Украины. Однако данный вид товара был получен путем так называемых "скруток" - согласно имеющимся документам у поставщика, товар был им получен как продукты питания, которые были реализованы указанным предприятиям в виде смеси каменного угля", - объясняет налоговая.


Общая сумма аферы составляет 300 миллионов гривен.

"Путем таких действий "дельцы" планировали искусственно нарастить цену электроэнергии для населения и частного сектора Украины", - добавляет ГНС.

Материалы о противоправной деятельности направлены в правоохранительные органы.
Тэги: уголь, Житомирская область, афера
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