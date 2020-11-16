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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 16 » 16:44:29

В житомирской больнице установили криоцилиндр: он упростит процесс подачи кислорода пациентам. ФОТО

Вчера, 17:05:29 973 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской больнице установили криоцилиндр: он упростит процесс подачи кислорода пациентам. ФОТО

 В Житомирской городской больнице №2 установили криоцилиндр, который будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусом. Оборудование городу бесплатно предоставила немецкая компания.

Об этом в соцсети сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

«Оборудование городу бесплатно предоставила немецкая компания «Linde», а его установка обошлась почти 700 тыс. грн. Криоцилиндр упростит подачу кислорода больным: пациентам пойдет жидкий кислород централизованно, что уменьшит нагрузку на персонал, который должен таскать баллоны», - сказал Сергей Сухомлин.


Криоцилиндр вмещает 6,7 тонн жидкого кислорода. Такого количества кислорода должно хватить медучреждению на неделю, далее его будут пополнять.

Сейчас решается вопрос относительного установки такого же криоцилиндра и для городской больницы №1.



Тэги: кислород, больница, Житомир
Комментариев: 3
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:46:01, Вчера [Материал]
+2

Гарна справа! Головне щоб якийсь "господар" не спер з нього якусь запчастину.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:36:13, Вчера [Материал]
+1

надписи на имперском предполагают #зраду
хотя дарёному коню в зубы не смотрят
Смелый
3 Сергей Смелов (Смелый)   • 22:56:45, Вчера [Материал]
0

Немцы умеют переводить только на русский?
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