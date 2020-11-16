В житомирской больнице установили криоцилиндр: он упростит процесс подачи кислорода пациентам. ФОТО

В Житомирской городской больнице №2 установили криоцилиндр, который будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусом. Оборудование городу бесплатно предоставила немецкая компания.
Об этом в соцсети сообщил городской голова Сергей Сухомлин
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«Оборудование городу бесплатно предоставила немецкая компания «Linde», а его установка обошлась почти 700 тыс. грн. Криоцилиндр упростит подачу кислорода больным: пациентам пойдет жидкий кислород централизованно, что уменьшит нагрузку на персонал, который должен таскать баллоны», - сказал Сергей Сухомлин.
Криоцилиндр вмещает 6,7 тонн жидкого кислорода. Такого количества кислорода должно хватить медучреждению на неделю, далее его будут пополнять.
Сейчас решается вопрос относительного установки такого же криоцилиндра и для городской больницы №1.
хотя дарёному коню в зубы не смотрят