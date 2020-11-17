На житомирской объездной столкнулись грузовик и легковушка: жуткие фото с места ДТП

Утром 17 ноября на северной объездной Житомира произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки.
Предварительно установлено, что столкновение автомобилей произошло возле села Свитын.
В соцсетях водители выкладывают жуткие видео с места ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии грузовик перевернулся и перегородил движение по трассе. Автомобиль Skoda на львовских номерах получил катастрофические повреждения.
На месте работают спасатели и полиция.
Полиция Житомирской области сообщила детали ДТП.
"Предварительно, около 7.30 утра на участке автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Свитын Житомирского района, водитель автомобиля Skoda Fabia, 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 42-летнего киевлянина", - рассказали в полиции.
В результате столкновения автомобилей погибли 3 человека: водитель легковушки и двое его пассажиров.