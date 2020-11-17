Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 17.11.2020    18:00:55
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 17 » 09:48:05

На житомирской объездной столкнулись грузовик и легковушка: жуткие фото с места ДТП

Сегодня, 09:54:54 4296 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На житомирской объездной столкнулись грузовик и легковушка: жуткие фото с места ДТП

 Утром 17 ноября на северной объездной Житомира произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки.

Предварительно установлено, что столкновение автомобилей произошло возле села Свитын.

В соцсетях водители выкладывают жуткие видео с места ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии грузовик перевернулся и перегородил движение по трассе. Автомобиль Skoda на львовских номерах получил катастрофические повреждения.

На месте работают спасатели и полиция.
 
Полиция Житомирской области сообщила детали ДТП.
 

"Предварительно, около 7.30 утра на участке автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Свитын Житомирского района, водитель автомобиля Skoda Fabia, 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 42-летнего киевлянина", - рассказали в полиции.


В результате столкновения автомобилей погибли 3 человека: водитель легковушки и двое его пассажиров.









Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus