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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Ноябрь » 24 » 14:51:50

Государственный лесхоз в Житомирской области потратил 1,6 млн грн на премиальный пикап

Вчера, 15:19:31 1074 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Государственный лесхоз в Житомирской области потратил 1,6 млн грн на премиальный пикап

 Лугинское лесное хозяйство заключило соглашение с АО "ТАСкомбанк" на приобретение автомобиля Volkswagen за 1,65 млн грн. Закупка была проведена без открытых торгов. Об этом свидетельствуют данные электронной системы Prozorro.

В частности, государственный лесхоз купил дизельный Volkswagen Amarok Rancho 2.0 TDI мощностью 180 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автодилеры позиционируют эту модель как пикап премиум-класса. Украинское представительство автомобилей Volkswagen установило цену на Amarok Rancho на уровне 1,51 млн грн.

Поставить пикап должны с ноября 2020 до мая 2023 года.



Тэги: пикап, лесхоз, Житомирская область
Комментариев: 6
viking62
1 viking (viking62)   • 15:39:36, Вчера [Материал]
+1

А нахера им такой джип? Я считаю Нивы для них с головой!
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:00:30, Вчера [Материал]
+1

А говорят гос. предприятия убыточные. Вот, какой-то сраный лесхоз опровергает миф. Надеюсь, на том сраном лесхозе все получают вовремя достойные зарплаты)
Karab
3 Сергей (Karab)   • 16:59:50, Вчера [Материал]
0

Кто Вам сказал,что убыточный? Или в голове отложилось,что все,что государственное,постфактум убыточное?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:46:38, Вчера [Материал]
+5

каким боком он "премиальный"?
обычный паркетник, погранцы такие десятками закупают.
ниву нельзя - шостый рик вийны идэ
mesi
5 Владимир (mesi)   • 18:38:53, Вчера [Материал]
+1

Поставить пикап должны с ноября 2020 до мая 2023 года.

Это как - 2023 ????
MAS-ter
6 Mast (MAS-ter)   • 23:32:59, Вчера [Материал]
0

До хрена дорого
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