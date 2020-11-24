Государственный лесхоз в Житомирской области потратил 1,6 млн грн на премиальный пикап

Лугинское лесное хозяйство заключило соглашение с АО "ТАСкомбанк" на приобретение автомобиля Volkswagen за 1,65 млн грн. Закупка была проведена без открытых торгов. Об этом свидетельствуют данные электронной системы Prozorro
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В частности, государственный лесхоз купил дизельный Volkswagen Amarok Rancho 2.0 TDI мощностью 180 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Автодилеры позиционируют эту модель как пикап премиум-класса. Украинское представительство автомобилей Volkswagen установило цену на Amarok Rancho на уровне 1,51 млн грн.
Поставить пикап должны с ноября 2020 до мая 2023 года.
обычный паркетник, погранцы такие десятками закупают.
ниву нельзя - шостый рик вийны идэ
Это как - 2023 ????