Мошенники выманили 15 тыс. грн у житомирянки, которая собирала деньги на лечение матери

"Заявитель рассказала, что около недели назад к ней позвонила незнакомка, которая назвалась представителем финансовой компании. По словам собеседницы, ее ожидает денежный перевод из Германии, однако средства поступить не могут из-за лимита карточного счета. Для получения денег женщине предложили активизировать определенный счет, перечислив туда собственные средства", - рассказывают правоохранители.