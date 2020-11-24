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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 24 » 16:58:27

Мошенники выманили 15 тыс. грн у житомирянки, которая собирала деньги на лечение матери

Вчера, 17:33:49 1192 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мошенники выманили 15 тыс. грн у житомирянки, которая собирала деньги на лечение матери

 В Житомире женщина попалась на крючок мошенников и перевела на банковский счет 15 тыс. гривен. Житомирянка осталась без собственных сбережений и без "благотворительной помощи", которая якобы должна была поступить из Германии. О случае мошеничества 24 ноября рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Заявитель рассказала, что около недели назад к ней позвонила незнакомка, которая назвалась представителем финансовой компании. По словам собеседницы, ее ожидает денежный перевод из Германии, однако средства поступить не могут из-за лимита карточного счета. Для получения денег женщине предложили активизировать определенный счет, перечислив туда собственные средства", - рассказывают правоохранители.


Житомирянка поверила незнакомке, ведь с помощью социальных сетей собирала финансовую помощь для лечения своей матери. Она осуществила перевод 15 000 гривен на указанный ей банковский счет.

Контакт с якобы представительницей финучреждения оборвался и женщина поняла, что ее обманули.

В настоящее время идет установление лиц, причастных к мошенничеству. Полицейские призывают граждан не совершать сомнительные финансовые операции.
Тэги: житомирянка, мошенничество
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:45:12, Вчера [Материал]
+1

не понимаю, не бабушка ведь... собирала для мамы деньги, как можно не понятно куда перевезти свои личные средства
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:56:37, Вчера [Материал]
+2

нигерийское письмо походу сработало
жалко тётку, судя по сумме таки реально собирала, а не волонтёрила
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