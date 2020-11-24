Мошенники выманили 15 тыс. грн у житомирянки, которая собирала деньги на лечение матери

В Житомире женщина попалась на крючок мошенников и перевела на банковский счет 15 тыс. гривен. Житомирянка осталась без собственных сбережений и без "благотворительной помощи", которая якобы должна была поступить из Германии. О случае мошеничества 24 ноября рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Заявитель рассказала, что около недели назад к ней позвонила незнакомка, которая назвалась представителем финансовой компании. По словам собеседницы, ее ожидает денежный перевод из Германии, однако средства поступить не могут из-за лимита карточного счета. Для получения денег женщине предложили активизировать определенный счет, перечислив туда собственные средства", - рассказывают правоохранители.
Житомирянка поверила незнакомке, ведь с помощью социальных сетей собирала финансовую помощь для лечения своей матери. Она осуществила перевод 15 000 гривен на указанный ей банковский счет.
Контакт с якобы представительницей финучреждения оборвался и женщина поняла, что ее обманули.
В настоящее время идет установление лиц, причастных к мошенничеству. Полицейские призывают граждан не совершать сомнительные финансовые операции.
жалко тётку, судя по сумме таки реально собирала, а не волонтёрила