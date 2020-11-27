Украина без денег: дыра в бюджете составляет 85 миллиардов гривен

“Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу, – ред.), не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности… И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая. Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более чем 3 млрд долларов США, которые были заложены у нас в бюджете (это более 85 млрд грн по сегодняшнему курсу, – ред.)”, – подчеркнул Марченко.