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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Сентябрь » 16 » 14:23:43

Представлен проект госбюджета-2021: больше расходов на органы власти, правоохранителей и медицину

Сегодня, 14:16:43 408 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Представлен проект госбюджета-2021: больше расходов на органы власти, правоохранителей и медицину

 В Верховной раде уже лежит проект государственного бюджета на 2021 год, который 18 сентября планируют рассмотреть депутаты. В первом чтении бюджет должны принять в октябре (во втором – в ноябре), до того времени проект может существенно измениться. Пока же доходы заложены на уровне 1 трлн 71 млрд грн, расходы – 1 трлн 331 млрд. 

Если верить Кабмину, в следующем году нас ждет рост ВВП и укрепление гривны. «Слово и дело» проанализировало, на что и в каком объеме в 2021 году планируют тратить бюджетные средства.
 

Проект бюджета-2021: вырастут расходы на медицину и борьбу с коррупцией

Коронавирус диктует новые условия для государственного бюджета, на следующий год увеличено финансирование Министерства здравоохранения на 19,7% – до 158,7 млрд грн.

Также снова увеличат расходы на борьбу с коррупцией. Финансирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции увеличено на 61,5% – до 1,1 млрд, финансирование Агентства по управлению активами на 43,6% – до 273,5 млрд, финансирование НАБУ на 15,3% – до 1,1 млрд. В бюджете заложили 1 млрд на деятельность Бюро экономической безопасности. Они еще не создано, Верховная рада только приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Правительство также заложило больше средств для правоохранителей. Расходы на Офис генерального прокурора вырастут на 25,6% (до 9,5 млрд), на Государственное бюро расследований – на 75,4% (до 2,5 млрд), на Министерство внутренних дел – на 5,2% (до 98,3 млрд).

Расходы на национальную безопасность и оборону тоже продолжают расти. На 69,5% больше средств предусмотрели на Службу внешней разведки, плюс 22,8% Службе безопасности Украины, плюс 18,5% СНБО, плюс 11,7% Главному управлению разведки. Расходы на Министерство обороны незначительно сократили.

Больше денег выделят на образование. Расходы на МОН запланированы на уровне 158,7 млрд грн (+23,4%), на Национальную академию наук – 6,2 млрд (+22,4%).
 

Траты на Министерство цифровой трансформации увеличат почти в 9 раз


На Министерство цифровой трансформации в 2021 году хотят потратить 2,1 млрд грн, это на 867% больше, чем в текущем году. На 172,5% планируют увеличить траты на Министерство молодежи и спорта – до 7,3 млрд. Больше средств также предусмотрено на Министерство реинтеграции оккупированных территорий – 1 млрд (+65,6%).

Вырастут расходы на центральные органы власти. Финансирование Верховной рады увеличат до 2,3 млрд грн (+11,9%), Государственного управления делами – до 3,2 млрд (+32,8%), Секретариата Кабмина – до 2,9 млрд (+6,9%).

В проекте бюджета на 2021 год также запланировано больше средств на Министерство инфраструктуры – 5,2 млрд грн (+30,2%), Министерство развития общин и территорий – 11,9 млрд грн (+40%), Антимонопольный комитет – 310,4 млн (+39,9%), Министерство развития экономики – 18,9 млрд (+10,3%), Министерство культуры – 11,7 млрд (+41,4%).

На Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое только недавно создали, в проекте бюджета заложили 162,8 млн грн.
 

«Аутсайдеры» проекта госбюджета


Который год страдает финансирование Государственного космического агентства, на этот раз на него предусмотрели 537,2 млн грн, на 35% меньше.

Более чем на 88% по сравнению с этим годом сократят финансирование Центральной избирательной комиссии. Что логично, ведь выборов в следующем году пока не предвидится.

На 24,1% меньше средств получат областные госадминистрации. Планируют сократить расходы на Министерство энергетики (-19%) и Министерство финансов (-15,2%).

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Тэги: украина, бюджет, Проект
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