Представлен проект госбюджета-2021: больше расходов на органы власти, правоохранителей и медицину

В Верховной раде уже лежит проект государственного бюджета на 2021 год, который 18 сентября планируют рассмотреть депутаты. В первом чтении бюджет должны принять в октябре (во втором – в ноябре), до того времени проект может существенно измениться. Пока же доходы заложены на уровне 1 трлн 71 млрд грн, расходы – 1 трлн 331 млрд.
Если верить Кабмину, в следующем году нас ждет рост ВВП и укрепление гривны. «Слово и дело
» проанализировало, на что и в каком объеме в 2021 году планируют тратить бюджетные средства.
Проект бюджета-2021: вырастут расходы на медицину и борьбу с коррупцией
Коронавирус диктует новые условия для государственного бюджета, на следующий год увеличено финансирование Министерства здравоохранения
на 19,7% – до 158,7 млрд грн.
Также снова увеличат расходы на борьбу с коррупцией
. Финансирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции увеличено на 61,5% – до 1,1 млрд, финансирование Агентства по управлению активами на 43,6% – до 273,5 млрд, финансирование НАБУ на 15,3% – до 1,1 млрд. В бюджете заложили 1 млрд на деятельность Бюро экономической безопасности. Они еще не создано, Верховная рада только приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
Правительство также заложило больше средств для правоохранителей
. Расходы на Офис генерального прокурора вырастут на 25,6% (до 9,5 млрд), на Государственное бюро расследований – на 75,4% (до 2,5 млрд), на Министерство внутренних дел – на 5,2% (до 98,3 млрд).
Расходы на национальную безопасность и оборону
тоже продолжают расти. На 69,5% больше средств предусмотрели на Службу внешней разведки, плюс 22,8% Службе безопасности Украины, плюс 18,5% СНБО, плюс 11,7% Главному управлению разведки. Расходы на Министерство обороны незначительно сократили.
Больше денег выделят на образование
. Расходы на МОН запланированы на уровне 158,7 млрд грн (+23,4%), на Национальную академию наук – 6,2 млрд (+22,4%).
Траты на Министерство цифровой трансформации увеличат почти в 9 раз
На Министерство цифровой трансформации в 2021 году хотят потратить 2,1 млрд грн, это на 867% больше, чем в текущем году. На 172,5% планируют увеличить траты на Министерство молодежи и спорта – до 7,3 млрд. Больше средств также предусмотрено на Министерство реинтеграции оккупированных территорий – 1 млрд (+65,6%).
Вырастут расходы на центральные органы власти
. Финансирование Верховной рады увеличат до 2,3 млрд грн (+11,9%), Государственного управления делами – до 3,2 млрд (+32,8%), Секретариата Кабмина – до 2,9 млрд (+6,9%).
В проекте бюджета на 2021 год также запланировано больше средств на Министерство инфраструктуры – 5,2 млрд грн (+30,2%), Министерство развития общин и территорий – 11,9 млрд грн (+40%), Антимонопольный комитет – 310,4 млн (+39,9%), Министерство развития экономики – 18,9 млрд (+10,3%), Министерство культуры – 11,7 млрд (+41,4%).
На Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое только недавно создали, в проекте бюджета заложили 162,8 млн грн.
«Аутсайдеры» проекта госбюджета
Который год страдает финансирование Государственного космического агентства
, на этот раз на него предусмотрели 537,2 млн грн, на 35% меньше.
Более чем на 88% по сравнению с этим годом сократят финансирование Центральной избирательной комиссии. Что логично, ведь выборов в следующем году пока не предвидится.
На 24,1% меньше средств получат областные госадминистрации
. Планируют сократить расходы на Министерство энергетики (-19%) и Министерство финансов (-15,2%).