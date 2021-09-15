Госбюджет-2022: что будет с зарплатами, стипендиями и курсом доллара

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал главные показатели, которые заложат в проект Государственного бюджета на 2022 года. В частности, в проекте закона о госбюджете-2022 предусмотрено увеличение доходной его части на 161 млрд грн по сравнению с показателем этого года.
Макрофинансовые показатели госбюджета-2022
Как сообщает издание "Буквы
", правительство планирует увеличить на 14 млрд гривен расходы на инфраструктуру и цифровую трансформацию. Предусмотрена закладка средств на подготовку к переписи населения, которую собрались провести в 2023 году.
По словам премьера, дефицит бюджета планируют уменьшить с 5,5% до 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП).
В то же время уровень расходов на сектор безопасности и обороны оставят на уровне 5,95%.
В Правительстве предполагают, что номинальный ВВП будет на уровне 5,369 трлн гривен, а курс гривны будет держаться в пределах 28,6-28,7 гривны за доллар США.
В то же время уровень безработицы закладывают на уровне 8,5%.
Шмыгаль отметил, что доходы бюджета планируют на уровне 1,277 трлн гривен, что на 161 млрд больше, чем в этом году. Расходы бюджета составят 1,465 трлн гривен, что на 103 млрд больше, чем в 2021-м. Дефицит составит 188 млрд гривен.
Минималка, стипендии, жилье для ветеранов
В 2022 году средняя зарплата украинцев составит 15 258 гривен. До конца года планируют выйти на показатель в 17 000 гривен.
"И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы. Мы также очень внимательно следим за тем, чтобы росли не только номинальные значения, но и реальная заработная плата", - сказал Шмыгаль.
По его словам, минимальная зарплата вырастет до 6500 гривен. В течение года она будет увеличиваться в соответствии с индексацией.
В то же время в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрели увеличение зарплаты врачей. Так, минимальная зарплата врачей вырастет до 20 000 гривен, а среднего медицинского персонала - до 13 500 гривен. Средняя зарплата врачей будет превышать 22 500 гривен, а среднего медицинского персонала - 14 500 гривен.
Кроме того, в бюджет заложили 100-процентное финансирование очереди на приобретение жилья для ветеранов войны на Донбассе.
Со следующего года планируют увеличить стипендии. Минимальная стипендия в вузах с 1 января составит более 2000 гривен, а повышенная - 2550 гривен.
Студенты профтехучилищ будут получать не менее 1250 гривен стипендии. При этом Шмыгаль добавил, что правительство будет искать дополнительные пути для поддержки студентов.