Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 01.12.2020    07:53:56
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 30 » 12:47:58

После визита министра в Житомирской областной больнице проведут спецпроверку

Вчера, 12:57:58 1293 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
После визита министра в Житомирской областной больнице проведут спецпроверку

 Житомирская облгосадминистрация инициировала проверки в областной клинической больнице имени Гербачевского, которую накануне посетил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом 30 ноября на брифинге сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.

Напомним, министр сделал замечания относительно количества кислородных точек и обеспечения врачей средствами защиты.
 

"Некоторые вопросы у министра были по больнице им. Гербачевского. Нами уже инициирована проверка. Мы хотим проверить, насколько адекватная статистика по кислородным точкам, а также понять, имеет ли место такой случай, что при наличии средств индивидуальной защиты врачи не имеют к ним доступа", - сказала Остапченко.


По ее словам, ОГА сообщит о результатах проверок после изучения ситуации в больнице.
Тэги: больница, проверка, ОГА
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 02:17:15, Сегодня [Материал]
0

Выпишут премию, нарушения для галочки МОЖЕТ признают как не существенные (если вообще они подтвердятся). И какого тем министрам ездить, когда власти по сути у них 0. Все что может - пугать не пуганных с экранов зомбо ящиков о том, как все хреново в стране.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus