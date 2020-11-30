После визита министра в Житомирской областной больнице проведут спецпроверку

Житомирская облгосадминистрация инициировала проверки в областной клинической больнице имени Гербачевского, которую накануне посетил министр здравоохранения Максим Степанов.
Об этом 30 ноября на брифинге
сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.
Напомним, министр сделал замечания
относительно количества кислородных точек и обеспечения врачей средствами защиты.
"Некоторые вопросы у министра были по больнице им. Гербачевского. Нами уже инициирована проверка. Мы хотим проверить, насколько адекватная статистика по кислородным точкам, а также понять, имеет ли место такой случай, что при наличии средств индивидуальной защиты врачи не имеют к ним доступа", - сказала Остапченко.
По ее словам, ОГА сообщит о результатах проверок после изучения ситуации в больнице.