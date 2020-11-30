После визита министра в Житомирской областной больнице проведут спецпроверку

"Некоторые вопросы у министра были по больнице им. Гербачевского. Нами уже инициирована проверка. Мы хотим проверить, насколько адекватная статистика по кислородным точкам, а также понять, имеет ли место такой случай, что при наличии средств индивидуальной защиты врачи не имеют к ним доступа", - сказала Остапченко.