Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 26 » 14:45:26

«Это саботаж»: на сессии горсовета говорили о житомирской больнице, которую не включили в перечень опорных

Сегодня, 15:12:26 1117 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Это саботаж»: на сессии горсовета говорили о житомирской больнице, которую не включили в перечень опорных

 На внеочередной сессии Житомирского городского совета 26 мая обсуждали вопрос о житомирской больнице №2, которая не вошла в перечень опорных.

В начале обсуждения и.о. начальника управления здравоохранения городского совета Ирина Шкап доложила, что из Министерства здравоохранения пришел ответ на запрос по указанному вопросу, передает сайт Житомир инфо.
 

«На депутатский запрос, который был направлен в Министерство здравоохранения в апреле, получили ответ, что сейчас разработан проект внесения изменений в порядок создания госпитальных округов и на уровне Министерства здравоохранения будет создана комиссия, которая будет проверять по установленной процедуре все предложения по пересмотру перечня опорных больниц. После заседания комиссии по социально-гуманитарным вопросам, по ее рекомендации, в управление здравоохранения (ОГА) был направлен запрос с просьбой предоставить копию обращения в адрес Министерства здравоохранения Украины о включении в перечень опорных больниц дополнительных учреждений здравоохранения, в том числе коммунального предприятия «Больница № 2 им. В. П. Павлусенко» Житомирского городского совета. И в конце недели получен ответ, что управлением проводится оценка способности лечебных учреждений для их включения в сеть опорных больниц, разрабатывается стратегический план развития госпитального округа Житомирской области. После завершения карантинных мероприятий планируется заседание Госпитального совета Житомирской области, где будет рассмотрен вопрос внесения дополнений в перечень опорных больниц», - доложила Ирина Шкап.


Депутат горсовета Наталья Леонченко возмутилась таким ответом на запрос и заявила, что Житомирская облгосадминистрация ведет войну против городского совета, а отдельные чиновники саботируют решение Госпитального совета.
 

«Уважаемые коллеги, прошу вашего внимания еще 5-7 минут для того, чтобы вы понимали, что происходит между Житомирским городским советом и Житомирской областной государственной администрацией. Это война. Необъявленная. Это саботаж решений Госпитального совета, потому что в марте - и в наличии у меня протокол Госпитального совета, который, по нашему настоянию был предоставлен - в протоколе Госпитального совета есть решение, проголосовано единогласно всеми членами Госпитального совета, и заключается это решение в следующем: это предложение о включении в перечень опорных больниц еще нескольких опорных больниц. Это и Олевск ... Я не помню сейчас. И в том числе житомирская городская больница №2. Сейчас, спустя три месяца после того, как состоялось решение Госпитального совета, нам сообщает облгосадминистрация, что они определяют способность. Извините ... Я хочу, чтобы вы, коллеги, четко услышали и поняли еще раз: способность была определена независимой экспертной организацией, и наша больница была после больницы №1 на втором месте по способности. А теперь кое-кто из чиновников облгосадминистрации в ручном режиме пытается отменить решение экспертов и еще раз определить способность. Что происходит? Сергей Иванович, вопрос к Вам, как к мэру: это наша больница, и давайте мы ее защитим вместе, потому что самоуправство некоторых чиновников облгосадминистрации уже переходит все границы, я говорю это категорически и обращаюсь через сессию городского совета публично к начальнику управления здравоохранения ОГА Суслику Николаю Петровичу. Нужно прекратить это самоуправство в ручном режиме. Есть решение Госпитального совета - пожалуйста, выполняйте. Там нигде ни слова в решении Госпитального совета не сказано об определении дополнительной способности или дополнительное определение способности. Поправьте меня, если это не так», - сказала Наталья Леонченко.


Городской голова Сергей Сухомлин отметил: в ОГА уверяют, что делают все возможное, чтобы больница №2 попала в список опорных.

«Вы абсолютно правы, и я в постоянном общении с Николаем Петровичем. Он уверяет, что сделают все, для того, чтобы вторая городская больница попала в список опорных больниц», - отметил мэр.

Далее слово взяла депутат Любовь Цимбалюк. Она, в частности, предложила подключить к решению вопроса нардепов от Житомира.
 

«Я абсолютно поддерживаю все, что сказала Наталья Петровна (Леонченко). Я еще хочу сказать, что нужно перестать быть беззубыми и отстаивать наши интересы и нужно громко говорить, чтобы все знали о том, почему перепрописали районную больницу в отдаленном селе, для того, чтобы те, кто сидят в Киеве, не могли понять, где находится фактически больница на карте, а она находится на расстоянии от нашей больницы в 2 километра, и поэтому, мне кажется, даже самому не знакомому становится понятным, почему ее перепрописали. Именно для того, чтобы можно было говорить, что она находится там, а не здесь, тогда, когда никто не знает. Я предлагаю подключить наших депутатов Верховной Рады, и пусть они об этих вещах говорят открыто. Может, мы увидим, что кто-то из них выступает с трибуны Верховной Рады, может, они об этом скажут, что у нас тут проблемы, которые мы не можем решить. Поэтому давайте будем останавливаться и прекратить лояльно с ними разговаривать, а должны отстаивать, потому что нам даже не за что спорить с ними, ведь определенные критерии позволяют признать больницу №2 опорной. Все, что другое было сделано, это подтасовка, и для этого была сделана перепрописка. И это понятно для всех. Сергей Иванович, давайте будем бороться за то, чтобы отстоять», - призвала Любовь Цимбалюк.


Сергей Сухомлин ответил, что народные депутаты о проблеме знают.

«Поддерживали это, и не один раз. И был круглый стол ... Все отстаивают больницу №2. Это абсолютная правда, все нормально. И вместе с депутатами Верховной Рады - был Кузьминых, был и Герасименко - их позиция такая же: они поддержали, что больница №2 должна быть опорной. И на совместном совещании под протокол все было подписано», - рассказал городской голова.

Один из депутатов предложил обратиться в суд с иском о бездеятельности отдельных должностных лиц облгосадминистрации. На это мэр ответил, что сейчас обращаться в суд нецелесообразно, ведь судебные процессы могут растянуться на годы, а результат нужен сейчас.
 

«Мы исследовали этот вопрос. И если мы хотим рассматривать вопрос больницы №2 как политический, то надо заниматься подачей в суд. Почему, объясню: предложение Госпитального совета носит рекомендательный характер. И все. Они не принимают решение. Принимает решение Кабинет министров Украины. Бездействие или нет ... Это решение носит рекомендательный характер. Нам, может, нужно судиться 2 года. А если она не будет опорной, не будут получать те средства, которые могут получать. Нам надо сделать так, чтобы Кабинет министров сразу принял нормальное решение. И сейчас, пока есть диалог и есть возможность пересмотреть: вместо 8 будет 10», - пояснил Сергей Сухомлин и отметил, что только тогда, когда первоочередные действия не дадут результата, необходимо будет обращаться в суд.


В итоге, мэр поставил на голосование предложение направить письменный запрос в управление здравоохранения Житомирской облгосадминистрации, чтобы там разъяснили, какое именно предложение направили в Кабинет министров и Министерство здравоохранения.

Как сообщал «Журнал Житомира», Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района. В связи с этим больницу могут лишить некоторых функций. 20 февраля депутаты на внеочередной сессии горсовета направили в Кабмин обращение с требованием включить больницу в перечень опорных.
Тэги: больница, Житомир, ОГА, горсовет
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:24:13, Сегодня [Материал]
+1

Меня порадовали Наталья Леонченко, Любовь Цымбалюк и даже Сергей Сухомлин. Я думаю что общество оценит ваши поступки. Государственная больница это очень серьезный социально значимый обьект
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 17:16:54, Сегодня [Материал]
0

А что нам скажут по этому поводу ярые приверженцы мед. реформы Уляны Супрун?
Ну-ка просритесь в теме, как это классно, когда деньги ходят за пациентом, шизофреники и туберкулезные больные по улицам, больницы закрываются. а квалифицированный мед. персонал выдавливается либо за границу, либо на кладбище?
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