«Это саботаж»: на сессии горсовета говорили о житомирской больнице, которую не включили в перечень опорных

«На депутатский запрос, который был направлен в Министерство здравоохранения в апреле, получили ответ, что сейчас разработан проект внесения изменений в порядок создания госпитальных округов и на уровне Министерства здравоохранения будет создана комиссия, которая будет проверять по установленной процедуре все предложения по пересмотру перечня опорных больниц. После заседания комиссии по социально-гуманитарным вопросам, по ее рекомендации, в управление здравоохранения (ОГА) был направлен запрос с просьбой предоставить копию обращения в адрес Министерства здравоохранения Украины о включении в перечень опорных больниц дополнительных учреждений здравоохранения, в том числе коммунального предприятия «Больница № 2 им. В. П. Павлусенко» Житомирского городского совета. И в конце недели получен ответ, что управлением проводится оценка способности лечебных учреждений для их включения в сеть опорных больниц, разрабатывается стратегический план развития госпитального округа Житомирской области. После завершения карантинных мероприятий планируется заседание Госпитального совета Житомирской области, где будет рассмотрен вопрос внесения дополнений в перечень опорных больниц», - доложила Ирина Шкап.

«Уважаемые коллеги, прошу вашего внимания еще 5-7 минут для того, чтобы вы понимали, что происходит между Житомирским городским советом и Житомирской областной государственной администрацией. Это война. Необъявленная. Это саботаж решений Госпитального совета, потому что в марте - и в наличии у меня протокол Госпитального совета, который, по нашему настоянию был предоставлен - в протоколе Госпитального совета есть решение, проголосовано единогласно всеми членами Госпитального совета, и заключается это решение в следующем: это предложение о включении в перечень опорных больниц еще нескольких опорных больниц. Это и Олевск ... Я не помню сейчас. И в том числе житомирская городская больница №2. Сейчас, спустя три месяца после того, как состоялось решение Госпитального совета, нам сообщает облгосадминистрация, что они определяют способность. Извините ... Я хочу, чтобы вы, коллеги, четко услышали и поняли еще раз: способность была определена независимой экспертной организацией, и наша больница была после больницы №1 на втором месте по способности. А теперь кое-кто из чиновников облгосадминистрации в ручном режиме пытается отменить решение экспертов и еще раз определить способность. Что происходит? Сергей Иванович, вопрос к Вам, как к мэру: это наша больница, и давайте мы ее защитим вместе, потому что самоуправство некоторых чиновников облгосадминистрации уже переходит все границы, я говорю это категорически и обращаюсь через сессию городского совета публично к начальнику управления здравоохранения ОГА Суслику Николаю Петровичу. Нужно прекратить это самоуправство в ручном режиме. Есть решение Госпитального совета - пожалуйста, выполняйте. Там нигде ни слова в решении Госпитального совета не сказано об определении дополнительной способности или дополнительное определение способности. Поправьте меня, если это не так», - сказала Наталья Леонченко.

«Я абсолютно поддерживаю все, что сказала Наталья Петровна (Леонченко). Я еще хочу сказать, что нужно перестать быть беззубыми и отстаивать наши интересы и нужно громко говорить, чтобы все знали о том, почему перепрописали районную больницу в отдаленном селе, для того, чтобы те, кто сидят в Киеве, не могли понять, где находится фактически больница на карте, а она находится на расстоянии от нашей больницы в 2 километра, и поэтому, мне кажется, даже самому не знакомому становится понятным, почему ее перепрописали. Именно для того, чтобы можно было говорить, что она находится там, а не здесь, тогда, когда никто не знает. Я предлагаю подключить наших депутатов Верховной Рады, и пусть они об этих вещах говорят открыто. Может, мы увидим, что кто-то из них выступает с трибуны Верховной Рады, может, они об этом скажут, что у нас тут проблемы, которые мы не можем решить. Поэтому давайте будем останавливаться и прекратить лояльно с ними разговаривать, а должны отстаивать, потому что нам даже не за что спорить с ними, ведь определенные критерии позволяют признать больницу №2 опорной. Все, что другое было сделано, это подтасовка, и для этого была сделана перепрописка. И это понятно для всех. Сергей Иванович, давайте будем бороться за то, чтобы отстоять», - призвала Любовь Цимбалюк.

«Мы исследовали этот вопрос. И если мы хотим рассматривать вопрос больницы №2 как политический, то надо заниматься подачей в суд. Почему, объясню: предложение Госпитального совета носит рекомендательный характер. И все. Они не принимают решение. Принимает решение Кабинет министров Украины. Бездействие или нет ... Это решение носит рекомендательный характер. Нам, может, нужно судиться 2 года. А если она не будет опорной, не будут получать те средства, которые могут получать. Нам надо сделать так, чтобы Кабинет министров сразу принял нормальное решение. И сейчас, пока есть диалог и есть возможность пересмотреть: вместо 8 будет 10», - пояснил Сергей Сухомлин и отметил, что только тогда, когда первоочередные действия не дадут результата, необходимо будет обращаться в суд.