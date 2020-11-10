В житомирской больнице за 1,8 млн грн подготовят помещение под ангиограф

В Житомирской городской больнице №2 появится новый ангиографический комплекс. Для установки техники в больнице капитально отремонтируют помещения.
На эти цели из местного бюджета направят 1,8 млн грн. Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередной сессии городского совета.
"В работе агиографической техники обустройство и ремонт помещения является важным этапом, и его согласовывают с производителем, который имеет ряд технических требований в кабинетах, где функционирует такая техника", - отмечают в городском совете.
Тендер по капремонту помещения проведет коммунальное предприятие "Больница №2".
Напомним, ангиограф приобретут на условиях лизинга
. Стоимость оборудования - около 25 млн гривен.
При наличии ангиографа больница сможет оказывать медицинскую помощь пациентам с острым мозговым инсультом и пациентам, которые нуждаются в оперативных вмешательств на артериях.