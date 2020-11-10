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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 10 » 17:48:29

В житомирской больнице за 1,8 млн грн подготовят помещение под ангиограф

Сегодня, 17:51:29 394 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской больнице за 1,8 млн грн подготовят помещение под ангиограф

 В Житомирской городской больнице №2 появится новый ангиографический комплекс. Для установки техники в больнице капитально отремонтируют помещения.

На эти цели из местного бюджета направят 1,8 млн грн. Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередной сессии городского совета.
 

"В работе агиографической техники обустройство и ремонт помещения является важным этапом, и его согласовывают с производителем, который имеет ряд технических требований в кабинетах, где функционирует такая техника", - отмечают в городском совете.


Тендер по капремонту помещения проведет коммунальное предприятие "Больница №2".

Напомним, ангиограф приобретут на условиях лизинга. Стоимость оборудования - около 25 млн гривен.

При наличии ангиографа больница сможет оказывать медицинскую помощь пациентам с острым мозговым инсультом и пациентам, которые нуждаются в оперативных вмешательств на артериях.
Тэги: ангиограф, больница, Житомир, горсовет
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