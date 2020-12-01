В Житомир привезли японский ангиограф стоимостью 25 миллионов гривен. ФОТО

В Житомир 1 декабря привезли ангиографическую систему Canon, которую установят в городской больнице №2. Об этом в соцсети сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин
.
"Ангиограф уже в Житомире! Оборудование позволит проводить визуализацию сосудов, оценить их состояние и объем поражения. Таким образом - быстро и качественно диагностировать сосудистые патологии и определить тактику лечения тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний"
, - отметил городской голова.
Оборудование приобрели на условиях лизинга
. Ангиограф произведен в Японии, его стоимость около 742 тыс. евро (более 25 млн гривен).
По словам Сухомлина, помещение, где ангиограф будет работать, уже реконструировали. На это из бюджета выделяли еще 1,8 млн гривен
.