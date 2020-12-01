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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 1 » 17:12:21

В Житомир привезли японский ангиограф стоимостью 25 миллионов гривен. ФОТО

Вчера, 17:26:21 2067 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомир привезли японский ангиограф стоимостью 25 миллионов гривен. ФОТО

 В Житомир 1 декабря привезли ангиографическую систему Canon, которую установят в городской больнице №2. Об этом в соцсети сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Ангиограф уже в Житомире! Оборудование позволит проводить визуализацию сосудов, оценить их состояние и объем поражения. Таким образом - быстро и качественно диагностировать сосудистые патологии и определить тактику лечения тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний", - отметил городской голова.

Оборудование приобрели на условиях лизинга. Ангиограф произведен в Японии, его стоимость около 742 тыс. евро (более 25 млн гривен).

По словам Сухомлина, помещение, где ангиограф будет работать, уже реконструировали. На это из бюджета выделяли еще 1,8 млн гривен.



Тэги: больница, ангиограф, Житомир
Комментариев: 1
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 22:32:46, Вчера [Материал]
0

Краще треба було б додати ще один абзац, у якому вказати, через скільки ангіограф опиниться у руках якоїсь приватної навколомедичної структури і яку плату з нас будуть дерти за дослідження. Як було з томографом у обллікарні, який подарувала жінка Ющенка, а через два місяці його вже використовувала приватна фірма сина Борщівського, беручи з жлобомирців чималі гроші.
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