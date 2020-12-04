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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 4 » 15:12:21

Киберполиция задержала житомирянина, который «прошивал» консоли PlayStation

Сегодня, 15:16:21 1168 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Киберполиция задержала житомирянина, который «прошивал» консоли PlayStation

 Киберполиция разоблачила 33-летнего житомирянин, который создал интернет-магазин и занимался нелегальной "перепрошивкой" игровых консолей PlayStation. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно установлено, что житель областного центра, имея специальную подготовку и обладая знаниями в сфере IT-технологий, создал интернет-магазин, где среди прочего предоставил услуги по перепрограммированию игровых консолей PlayStation. То есть несанкционированно вмешивался в программное обеспечение компании SIEE, изменяя его и создавая возможность избегать необходимости использовать лицензированную версию продукта. По приблизительным подсчетам сумма нанесенного ущерба составляет около 50 000 гривен", - говорится в сообщении.




Во время обысков по месту расположения интернет-магазина и проживания мужчины были изъяты гаджеты, оптические и жесткие диски, мобильные телефоны, флэш-накопители, игровые консоли, бухгалтерские документы, деньги и прочее.

Досудебное расследование проводится следователями Житомирского отдела полиции по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

"Все носители информации будут направлены на соответствующее экспертное исследование. По результатам его проведения будет решаться вопрос о конечной квалификации события", - отмечают правоохранители.

Тэги: Житомир, киберполиция, прошивка, PlayStation
Комментариев: 15
bender123
1 vasya (bender123)   • 15:36:39, Сегодня [Материал]
+16

а потом прийдут к себе в офис сядут за комп и на пиратской винде начнут протоколы печатать...
вот делать нечего .. ловите сервисы с закладчиками наркоты.. чувака за взлом плойки прижали
Karab
2 Сергей (Karab)   • 15:38:10, Сегодня [Материал]
+4

что значит делать нечего? А кто будет показывать бурную деятельность? Нужная структура, нужно еще пару млн из бюджета срочно для киберполиции.
melan
3 melan (melan)   • 15:49:49, Сегодня [Материал]
+5

....сумма нанесенного ущерба составляет около 50 000 гривен...

Кому нанесен ущерб??? Разве есть заявление от компании SIEE??? Чисто от фонаря чувака пресанули.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 16:11:12, Сегодня [Материал]
+8

там не надо заявы, по этой статье можно притянуть за перепрошивку телефона прошивкой с 4пда

наверное детёнышу поважного ментовского чина плойку окирпичили. Тот и обиделся.
ax
4 Ax Axovich (ax)   • 16:03:27, Сегодня [Материал]
+4

Еще бы с мошенниками со всяких OLXсов разобраться. Вот есть заявление, в банке счета куда деньги ушли, скриншоты переписки, почему это не движется? Там наверняка будет до 50к в день
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:08:40, Сегодня [Материал]
+1

Светлая голова.
Dmitry
8 Dmitry (Dmitry)   • 17:03:20, Сегодня [Материал]
+3

В итоге уплатив штраф, уедет искать себя в Европе. И правильно сделает.
bobrikov
7 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:11:35, Сегодня [Материал]
+7

сидит человек своим умом пару грн зарабатывает, крутится как может.... идиоты как по мне... не что бы ловить тех кто обманывает в инете, деньги с карт снимает и т.д.
Vovik-RF
9 Vovik (Vovik-RF)   • 17:29:22, Сегодня [Материал]
+1

Слава доблестной киберполиции Житомира!
Слава Украине!!!
гы-гы-гы-гы
predi
11 predi (predi)   • 18:34:16, Сегодня [Материал]
-5

"гы-гы-гы-гы"
Пробував лічитись?
bda
14 ДДД (bda)   • 20:55:08, Сегодня [Материал]
+2

"лічитись" - это, извиняюсь, - "лікуватись"? )
pushistik13
15 Пушистик (pushistik13)   • 21:02:20, Сегодня [Материал]
+2

нет
ликуватысь - это в ликарнях
а личытысь - совсем в другом месте....
google
10 Гугиль (google)   • 17:52:03, Сегодня [Материал]
+1

тьфу...
TerminatorUA
12 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:44:08, Сегодня [Материал]
+1

Киберцирк. Лучше бы на работу к себе в киберцирк пригласили.
pushistik13
13 Пушистик (pushistik13)   • 20:29:27, Сегодня [Материал]
+1

какая работа?
четыре примата на второй фотке внимательно втыкают на листинг лох.уа. Да он в таком "коллективе" завоет от тоски через неделю.
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