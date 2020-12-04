Киберполиция задержала житомирянина, который «прошивал» консоли PlayStation

Киберполиция разоблачила 33-летнего житомирянин, который создал интернет-магазин и занимался нелегальной "перепрошивкой" игровых консолей PlayStation. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что житель областного центра, имея специальную подготовку и обладая знаниями в сфере IT-технологий, создал интернет-магазин, где среди прочего предоставил услуги по перепрограммированию игровых консолей PlayStation. То есть несанкционированно вмешивался в программное обеспечение компании SIEE, изменяя его и создавая возможность избегать необходимости использовать лицензированную версию продукта. По приблизительным подсчетам сумма нанесенного ущерба составляет около 50 000 гривен", - говорится в сообщении.
Во время обысков по месту расположения интернет-магазина и проживания мужчины были изъяты гаджеты, оптические и жесткие диски, мобильные телефоны, флэш-накопители, игровые консоли, бухгалтерские документы, деньги и прочее.
Досудебное расследование проводится следователями Житомирского отдела полиции по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.
"Все носители информации будут направлены на соответствующее экспертное исследование. По результатам его проведения будет решаться вопрос о конечной квалификации события"
, - отмечают правоохранители.
вот делать нечего .. ловите сервисы с закладчиками наркоты.. чувака за взлом плойки прижали
Кому нанесен ущерб??? Разве есть заявление от компании SIEE??? Чисто от фонаря чувака пресанули.
наверное детёнышу поважного ментовского чина плойку окирпичили. Тот и обиделся.
Слава Украине!!!
гы-гы-гы-гы
Пробував лічитись?
ликуватысь - это в ликарнях
а личытысь - совсем в другом месте....
четыре примата на второй фотке внимательно втыкают на листинг лох.уа. Да он в таком "коллективе" завоет от тоски через неделю.