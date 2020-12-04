Киберполиция задержала житомирянина, который «прошивал» консоли PlayStation

"Предварительно установлено, что житель областного центра, имея специальную подготовку и обладая знаниями в сфере IT-технологий, создал интернет-магазин, где среди прочего предоставил услуги по перепрограммированию игровых консолей PlayStation. То есть несанкционированно вмешивался в программное обеспечение компании SIEE, изменяя его и создавая возможность избегать необходимости использовать лицензированную версию продукта. По приблизительным подсчетам сумма нанесенного ущерба составляет около 50 000 гривен", - говорится в сообщении.