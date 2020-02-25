Служба безопасности Украины задержала в Житомире работника Департамента киберполиции Украины, который требовал неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства.
По версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя $5000 за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции.
«За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить «нужный» вывод компьютерно-технической экспертизы», - информирует пресгрупа УСБ Украины в Житомирской области.
По информации спецслужбы, чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоины на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого.
Правоохранители задержали офицера полиции в центре Житомира сразу после зачисления на карточку первого «транша» - 24 тысяч гривен.
«В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц отдела Нацполиции»
, - добавляют в СБУ.
В Житомире задержали киберполицейского, который требовал взятку в биткоинах. ФОТО
даже взятку толком получить не могут...
из интернета:
- "Время транзакции Биткоин при незагруженной сети составляет от 20 минут до одного часа. На практике подтверждение сделки занимает больше времени — до 3–5 часов и более."
- "Чтобы избежать потери времени и гарантировать быстрое проведение операции, можно принять дополнительные шаги — увеличить комиссию (установить её выше среднего значения)"
Ведать работник полиции вообще не в теме с криптой.