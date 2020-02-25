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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 25 » 10:00:48

В Житомире задержали киберполицейского, который требовал взятку в биткоинах. ФОТО

Сегодня, 10:17:48 1993 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали киберполицейского, который требовал взятку в биткоинах. ФОТО

 Служба безопасности Украины задержала в Житомире работника Департамента киберполиции Украины, который требовал неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства.

По версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя $5000 за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции.
 

«За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить «нужный» вывод компьютерно-технической экспертизы», - информирует пресгрупа УСБ Украины в Житомирской области.


По информации спецслужбы, чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоины на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого.

Правоохранители задержали офицера полиции в центре Житомира сразу после зачисления на карточку первого «транша» - 24 тысяч гривен.

«В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц отдела Нацполиции», - добавляют в СБУ.





Тэги: Житомир, киберполиция, СБУ, взятка
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:47:55, Сегодня [Материал]
+1

и эти люди чего-то там ловят в этих ваших интернетах
даже взятку толком получить не могут...
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 10:58:42, Сегодня [Материал]
+2

жадность подвела )

из интернета:
- "Время транзакции Биткоин при незагруженной сети составляет от 20 минут до одного часа. На практике подтверждение сделки занимает больше времени — до 3–5 часов и более."
- "Чтобы избежать потери времени и гарантировать быстрое проведение операции, можно принять дополнительные шаги — увеличить комиссию (установить её выше среднего значения)"

Ведать работник полиции вообще не в теме с криптой.
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