Житель райцентра устроил в подвале многоэтажки «музей» оружия и боеприпасов

"В конце ноября работники Малинского отделения полиции провели санкционированный обыск в хозяйственных и подвальных помещениях, принадлежащих 28-летнему жителю райцентра. По предварительной информации, мужчина мог хранить оружие и боеприпасы. В подвальном помещении многоэтажки полицейские обнаружили "музей": выяснилось, что хозяин ищет на местах боев во время Второй мировой войны вещи, принадлежавшие бойцам", - сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.