Житель райцентра устроил в подвале многоэтажки «музей» оружия и боеприпасов

В городе Малин местный житель устроил в подвале многоэтажки настоящий "музей" боеприпасов и оружия времен Второй мировой войны. Полиция объявила 28-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления.
"В конце ноября работники Малинского отделения полиции провели санкционированный обыск в хозяйственных и подвальных помещениях, принадлежащих 28-летнему жителю райцентра. По предварительной информации, мужчина мог хранить оружие и боеприпасы. В подвальном помещении многоэтажки полицейские обнаружили "музей": выяснилось, что хозяин ищет на местах боев во время Второй мировой войны вещи, принадлежавшие бойцам", - сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
Среди касок, фляг и другого имущества, хранившегося в подвале, правоохранители обнаружили и опасные экспонаты: из помещения изъяли почти две сотни разнокалиберных патронов, части огнестрельного оружия, емкость с сыпучим веществом, вероятно, порохом, раму винтовки со штыком, предметы, похожие на взрыватели снарядов, пистолет, а также резиновые дубинки, дымовую шашку и другие предметы.
Обнаруженное полицейские направили на экспертное исследование. По заключению специалистов Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в Житомирской области, пистолет и порох действительно составляли реальную опасность. Поэтому следователи объявили мужчине подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
По факту незаконного хранения оружия, боеприпасов или взрывчатки продолжается досудебное расследование. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.
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