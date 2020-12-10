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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 10 » 11:54:57

Неутешительная статистика: полиция назвала число погибших в ДТП на Житомирщине

Сегодня, 12:11:57 211 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Неутешительная статистика: полиция назвала число погибших в ДТП на Житомирщине

 За 11 месяцев 2020 года на территории Житомирской области произошло более 3500 ДТП, в которых погибли 148 человек, и еще более 1100 - травмированы.

За аналогичный период прошлого года в ДТП погибли 167 человек, а травмы получили 1189, отмечают в ГУ Нацполиции Житомирщины.

Среди этого количества ДТП правоохранители зафиксировали 187 аварий, совершенных водителями, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии. В результате таких событий погибли 7 человек, еще 71 получили травмы различной степени тяжести.

Также под колеса автомобилей попали 4 нетрезвых пешеходов, все они были травмированы.

С начала года зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых, к сожалению, 7 погибших, еще 148 получили травмы.

По видам ДТП распределились следующим образом: более 50% происходили в результате столкновения движущихся транспортных средств, еще в более 15% - столкновение с неподвижным транспортным средством. В 7,5% случаев пешеходы попадали под колеса автомобилей (268 ДТП).

Чаще всего гибель людей происходила из-за столкновения транспортных средств (33%), наезд на пешехода (31%) и наезд на препятствие (14%).

Самые распространенные причинные ДТП: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. 

Именно из-за превышения безопасной скорости движения произошло каждое седьмое ДТП с пострадавшими, в них погибли 78 человек, а еще 485 получили травмы.
Тэги: дтп, статистика, Житомирская область
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:29:54, Сегодня [Материал]
0

итого
по синьке - 5% ДТП
"лётчики" - 14%

кто же допустил остальные 80% аварий?
неужели трезвые тошноты....
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