Неутешительная статистика: полиция назвала число погибших в ДТП на Житомирщине

За 11 месяцев 2020 года на территории Житомирской области произошло более 3500 ДТП, в которых погибли 148 человек, и еще более 1100 - травмированы.
За аналогичный период прошлого года в ДТП погибли 167 человек, а травмы получили 1189, отмечают в ГУ Нацполиции Житомирщины.
Среди этого количества ДТП правоохранители зафиксировали 187 аварий, совершенных водителями, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии. В результате таких событий погибли 7 человек, еще 71 получили травмы различной степени тяжести.
Также под колеса автомобилей попали 4 нетрезвых пешеходов, все они были травмированы.
С начала года зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых, к сожалению, 7 погибших, еще 148 получили травмы.
По видам ДТП распределились следующим образом: более 50% происходили в результате столкновения движущихся транспортных средств, еще в более 15% - столкновение с неподвижным транспортным средством. В 7,5% случаев пешеходы попадали под колеса автомобилей (268 ДТП).
Чаще всего гибель людей происходила из-за столкновения транспортных средств (33%), наезд на пешехода (31%) и наезд на препятствие (14%).
Самые распространенные причинные ДТП: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков.
Именно из-за превышения безопасной скорости движения произошло каждое седьмое ДТП с пострадавшими, в них погибли 78 человек, а еще 485 получили травмы.
по синьке - 5% ДТП
"лётчики" - 14%
кто же допустил остальные 80% аварий?
неужели трезвые тошноты....