Три житомирские трассы попали в рейтинг самых опасных дорог Украины

Патрульная полиция опубликовала перечень из 15 самых опасных дорог Украины, на которых с начала года произошло наибольшее количество ДТП. Примечательно, что 3 из них проходят через Житомирскую область.
Речь идет об автодорогах:
- М-06 Киев-Чоп;
- Н-03 Житомир-Черновцы;
- М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский.
В общем перечень самых опасных дорог Украины в 2021 году выглядит следующим образом:
- М-06 Киев-Чоп - 113 ДТП, 27 погибших, 178 травмированных;
- М-03 Киев-Харьков-Довжанский - 51 ДТП, 13 погибших, 88 травмированных;
- М-05 Киев-Одесса - 39 ДТП, 14 погибших, 47 травмированных;
- М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка - 389 ДТП, 14 погибших, 45 травмированных;
- Н-03 Житомир-Черновцы - 26 ДТП, 1 погибший, 45 травмированных;
- М-19 Доманво-Ковель-Тереблече - 22 ДТП, 6 погибших, 37 травмированных;
- М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский - 20 ДТП, 4 погибших, 37 травмированных;
- М-07 Киев-Ковель-Ягодин - 18 ДТП, 3 погибших, 24 травмированных;
- Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье - 18 ДТП, 3 погибших, 28 травмированных;
- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск - 18 ДТП, 3 погибших, 26 травмированных;
- Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга - 17 ДТП, 5 погибших, 24 травмированных;
- М-18 Харьков-Симферополь-Ялта - 16 ДТП, 5 погибших, 18 травмированных;
- Н-31 Днепр-Решетиловка - 15 ДТП, 4 погибших, 19 травмированных;
- М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская - 15 ДТП, 3 погибших, 17 травмированных;
- Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов - 15 ДТП, 2 погибших, 20 травмированных.
Всего патрульная полиция зафиксировала на украинских дорогах за первый квартал года 42 689 аварий - это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, на Житомирщине за первый квартал года с участием нетрезвых водителей произошло 39 ДТП
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