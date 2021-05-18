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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 18 » 17:15:07

Три житомирские трассы попали в рейтинг самых опасных дорог Украины

Вчера, 17:15:07 1069 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Три житомирские трассы попали в рейтинг самых опасных дорог Украины

 Патрульная полиция опубликовала перечень из 15 самых опасных дорог Украины, на которых с начала года произошло наибольшее количество ДТП. Примечательно, что 3 из них проходят через Житомирскую область.

Речь идет об автодорогах:
 
  • М-06 Киев-Чоп;
  • Н-03 Житомир-Черновцы;
  • М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский.

В общем перечень самых опасных дорог Украины в 2021 году выглядит следующим образом:
 
  • М-06 Киев-Чоп - 113 ДТП, 27 погибших, 178 травмированных;
  • М-03 Киев-Харьков-Довжанский - 51 ДТП, 13 погибших, 88 травмированных;
  • М-05 Киев-Одесса - 39 ДТП, 14 погибших, 47 травмированных;
  • М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка - 389 ДТП, 14 погибших, 45 травмированных;
  • Н-03 Житомир-Черновцы - 26 ДТП, 1 погибший, 45 травмированных;
  • М-19 Доманво-Ковель-Тереблече - 22 ДТП, 6 погибших, 37 травмированных;
  • М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский - 20 ДТП, 4 погибших, 37 травмированных;
  • М-07 Киев-Ковель-Ягодин - 18 ДТП, 3 погибших, 24 травмированных;
  • Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье - 18 ДТП, 3 погибших, 28 травмированных;
  • М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск - 18 ДТП, 3 погибших, 26 травмированных;
  • Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга - 17 ДТП, 5 погибших, 24 травмированных;
  • М-18 Харьков-Симферополь-Ялта - 16 ДТП, 5 погибших, 18 травмированных;
  • Н-31 Днепр-Решетиловка - 15 ДТП, 4 погибших, 19 травмированных;
  • М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская - 15 ДТП, 3 погибших, 17 травмированных;
  • Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов - 15 ДТП, 2 погибших, 20 травмированных.

Всего патрульная полиция зафиксировала на украинских дорогах за первый квартал года 42 689 аварий - это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, на Житомирщине за первый квартал года с участием нетрезвых водителей произошло 39 ДТП.
Тэги: статистика, трассы, Житомирская область, дтп
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