Житомирскую область «накрыла» песчаная буря, на трассах многочисленные ДТП. ФОТО

«Действительно, в результате земельно-полевых работ и ветреной погоды произошла песчаная буря. В результате этого видимость на трассе ограничена. Известно о трех дорожно-транспортных происшествиях на указанном участке автодороги в Пулинском районе. Все они без пострадавших. На местах работают экипажи патрульных», - сообщил спикер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.