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Житомирскую область «накрыла» песчаная буря, на трассах многочисленные ДТП. ФОТО

Сегодня, 16:36:10 94 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирскую область «накрыла» песчаная буря, на трассах многочисленные ДТП. ФОТО

 16 апреля часть трассы Киев - Чоп в Житомирской области «накрыла» песчаная буря. На автодороге произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

«Между Мартыновкой и Курным - песчаная буря. На трассе не видно даже разметки. Много мелких ДТП одна за другой», - рассказали в комментарии сайту Житомир инфо свидетели происшествия.

В пресс-службе патрульной полиции Житомирской области сообщили о трех ДТП, которые 16 апреля произошли на трассе Киев - Чоп, на отрезке пути с 80 до 185 км.
 

«Действительно, в результате земельно-полевых работ и ветреной погоды произошла песчаная буря. В результате этого видимость на трассе ограничена. Известно о трех дорожно-транспортных происшествиях на указанном участке автодороги в Пулинском районе. Все они без пострадавших. На местах работают экипажи патрульных», - сообщил спикер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.




Очень плохая видимость наблюдается и на автодороге Киев - Ковель.

«Варшавское шоссе, между Коростенем и Олевском: с обеих сторон поля несет пыль, есть запах дыма, видимость ужасная», - рассказывает житель области.

В управлении ГСЧС Украины в Житомирской области предположили, что причиной задымленности могут быть и пожары, ведь их в регионе ежедневно фиксируют не один десяток: несмотря на сильные порывы ветра (до 22 м/с), люди продолжают сжигать сухую траву.











ФОТО: Житомир инфо
Тэги: дтп, песчаная буря, трассы, Житомирская область
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