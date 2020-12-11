В Житомире известный израильский художник учил детей создавать картины без кистей и красок. ФОТО

"Искусство для меня - это создание собственного закрытого пространства. Создавая искусство, мы закрываемся от внешнего мира, и это для меня - самое важное. Взять дощечку и что-то на ней создать ... Такое искусство дает возможность ребенку контролировать эмоции и быть обладателем положения, особенно сейчас, во времена пандемии, когда дети привязаны к своим домам", - говорит Ханок Пивен.