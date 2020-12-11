В Житомире известный израильский художник учил детей создавать картины без кистей и красок. ФОТО

Известный израильский художник-иллюстратор Ханох Пивен 10 декабря приехал в Житомир. Художник провел в нашем городе несколько мастер-классов по созданию картин из повседневных материалов.
Художник посетил Центр творчества детей и молодежи и Школу супергероев (находится в детской больнице) и показал детям, что пуговицы, лампочки, прищепки, булавки, детские игрушки, нитки и другие предметы хорошо подходят для создания картин, и главное здесь - не умение рисовать, а фантазия.
Ханох Пивен такие картины создает более 30 лет, давая предметам повседневного обихода новый смысл. Художник закончил академию искусств в Иерусалиме "Бецалель", работает в технике коллажа в сочетании с рисунком.
По словам Пивена, такое необычное искусство помогает во времена пандемии преодолеть тревогу и стресс, контролировать свои эмоции.
"Искусство для меня - это создание собственного закрытого пространства. Создавая искусство, мы закрываемся от внешнего мира, и это для меня - самое важное. Взять дощечку и что-то на ней создать ... Такое искусство дает возможность ребенку контролировать эмоции и быть обладателем положения, особенно сейчас, во времена пандемии, когда дети привязаны к своим домам", - говорит Ханок Пивен.
Художник-иллюстратор отмечен многими наградами. В своих творческих мастерских он привлекает людей к опыту неожиданных открытий, помогая справляться с тревогой.