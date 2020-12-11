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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Декабрь » 11 » 08:43:33

В Житомире известный израильский художник учил детей создавать картины без кистей и красок. ФОТО

Сегодня, 09:04:33 585 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире известный израильский художник учил детей создавать картины без кистей и красок. ФОТО

 Известный израильский художник-иллюстратор Ханох Пивен 10 декабря приехал в Житомир. Художник провел в нашем городе несколько мастер-классов по созданию картин из повседневных материалов.

Художник посетил Центр творчества детей и молодежи и Школу супергероев (находится в детской больнице) и показал детям, что пуговицы, лампочки, прищепки, булавки, детские игрушки, нитки и другие предметы хорошо подходят для создания картин, и главное здесь - не умение рисовать, а фантазия.

Ханох Пивен такие картины создает более 30 лет, давая предметам повседневного обихода новый смысл. Художник закончил академию искусств в Иерусалиме "Бецалель", работает в технике коллажа в сочетании с рисунком.
 


По словам Пивена, такое необычное искусство помогает во времена пандемии преодолеть тревогу и стресс, контролировать свои эмоции.
 

"Искусство для меня - это создание собственного закрытого пространства. Создавая искусство, мы закрываемся от внешнего мира, и это для меня - самое важное. Взять дощечку и что-то на ней создать ... Такое искусство дает возможность ребенку контролировать эмоции и быть обладателем положения, особенно сейчас, во времена пандемии, когда дети привязаны к своим домам", - говорит Ханок Пивен.


Художник-иллюстратор отмечен многими наградами. В своих творческих мастерских он привлекает людей к опыту неожиданных открытий, помогая справляться с тревогой.



















Тэги: художник, картины, Житомир
Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 09:32:26, Сегодня [Материал]
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