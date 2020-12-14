«Неужели так трудно было подготовиться»: мэрия Житомира критикует УК и ОСМД за скользкие тротуары

"Мы, как город должны обеспечить уборку и посыпку центральных улиц, то есть проезжей части. Здесь ситуация несколько предсказуема: привлечена вся технику, люди работают круглосуточно. Но, что касается придомовых территорий и переулков, там есть проблемы! Это прямая ответственность управляющих компаний и ОСМД! Вы должны обеспечить нормальное передвижение граждан! Ну неужели так трудно было подготовиться. Уже который день мы наблюдаем такую ​​погоду! Что вам для этого нужно?! Сегодня специально еще раз спрашиваю ... кому что надо, будем помогать! Здоровье людей для нас высшая ценность! Мы должны объединиться и выполнить свои обязанности!" - отметил заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк.