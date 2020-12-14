Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 14.12.2020    12:15:47
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 14 » 09:53:16

«Неужели так трудно было подготовиться»: мэрия Житомира критикует УК и ОСМД за скользкие тротуары

Сегодня, 10:14:16 639 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Неужели так трудно было подготовиться»: мэрия Житомира критикует УК и ОСМД за скользкие тротуары

 Власти Житомира недовольны качеством уборки и посыпки городских улиц и в воскресенье, 13 декабря, провели расширенное совещание по преодолению последствий гололеда.

Во время совещания заместитель городского головы раскритиковал управляющие компании и ОСМД, которые должны лучше посыпать придомовые территории и переулки.
 

"Мы, как город должны обеспечить уборку и посыпку центральных улиц, то есть проезжей части. Здесь ситуация несколько предсказуема: привлечена вся технику, люди работают круглосуточно. Но, что касается придомовых территорий и переулков, там есть проблемы! Это прямая ответственность управляющих компаний и ОСМД! Вы должны обеспечить нормальное передвижение граждан! Ну неужели так трудно было подготовиться. Уже который день мы наблюдаем такую ​​погоду! Что вам для этого нужно?! Сегодня специально еще раз спрашиваю ... кому что надо, будем помогать! Здоровье людей для нас высшая ценность! Мы должны объединиться и выполнить свои обязанности!" - отметил заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк.




Представители управляющих компаний и руководители ОСМД заверили, что они делают все возможное и посыпают специальной смесью придомовые территории.

В городском совете сообщили, что за выходные инспекцией по благоустройству было выдано 103 предписания относительно неудовлетворительного состояния прилегающих территорий возле магазинов и предприятий торговли. Все, кто получил предписание в быстрое время должны ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.
Тэги: Житомир, ОСМД, УК, мэрия, гололед
Комментариев: 4
Васёк
1 Вася (Васёк)   • 10:41:22, Сегодня [Материал]
+5

Да срать хотели эти начальники жеков на ту мерию и того мера...
Как не черта не делали раньше, так и дальше эта мафия ничего делать не будет, каждый год одно и тоже...
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:57:41, Сегодня [Материал]
+3

К черту песок и соль! Совещания - наше всё! Вот самый действенный способ борьбы со льдом!
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 11:05:37, Сегодня [Материал]
+2

А если бы боялись за свои места,штрафных санкций ,сыпали бы днем и ночью.Что, Житомир такой большой?Ставьте видеокамеры в городе,на машины будет видно,кто и что и когда сыпал.
melan
4 melan (melan)   • 11:39:02, Сегодня [Материал]
-1

Теперь я понимаю дедушку Сталина. Почему он такими радикальными мерами наводил порядок в стране. Потому что с нашим народом по другому нельзя. Пошли бы эти начальнички в расход как вредители.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus