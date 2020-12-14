«Неужели так трудно было подготовиться»: мэрия Житомира критикует УК и ОСМД за скользкие тротуары

Власти Житомира недовольны качеством уборки и посыпки городских улиц и в воскресенье, 13 декабря, провели расширенное совещание по преодолению последствий гололеда.
Во время совещания заместитель городского головы раскритиковал управляющие компании и ОСМД, которые должны лучше посыпать придомовые территории и переулки.
"Мы, как город должны обеспечить уборку и посыпку центральных улиц, то есть проезжей части. Здесь ситуация несколько предсказуема: привлечена вся технику, люди работают круглосуточно. Но, что касается придомовых территорий и переулков, там есть проблемы! Это прямая ответственность управляющих компаний и ОСМД! Вы должны обеспечить нормальное передвижение граждан! Ну неужели так трудно было подготовиться. Уже который день мы наблюдаем такую погоду! Что вам для этого нужно?! Сегодня специально еще раз спрашиваю ... кому что надо, будем помогать! Здоровье людей для нас высшая ценность! Мы должны объединиться и выполнить свои обязанности!" - отметил заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк.
Представители управляющих компаний и руководители ОСМД заверили, что они делают все возможное и посыпают специальной смесью придомовые территории.
В городском совете сообщили, что за выходные инспекцией по благоустройству было выдано 103 предписания относительно неудовлетворительного состояния прилегающих территорий возле магазинов и предприятий торговли. Все, кто получил предписание в быстрое время должны ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.
Как не черта не делали раньше, так и дальше эта мафия ничего делать не будет, каждый год одно и тоже...