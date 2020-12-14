15-летний вандал повредил могилу на военном кладбище в Житомире

"Это 15-летний подросток, проживающий в этом же микрорайоне. В семье, кроме него, есть еще двое мальчиков. Их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, в том числе в этом году. В то же время наши сотрудники готовили и направляли письма с соответствующей информацией в компетентные служб органов власти с ходатайством о решении целесообразности пребывания детей в указанной семье", - прокомментировала начальница подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.