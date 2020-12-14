15-летний вандал повредил могилу на военном кладбище в Житомире

На Смолянском военном кладбище житомирянка на могиле своего сына обнаружила разбитую статую. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось оперативно разыскать вандала – 15-летнего парня.
"Утром 12 декабря в Житомирский отдел полиции обратилась 50-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что обнаружила разбитую гипсовую статую ангела на памятном мемориале на могиле своего сына, похороненном на военном кладбище. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных вблизи кладбища, и обнаружили на них вероятного правонарушителя"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции.
Сотрудники подразделения ювенальной превенции узнали в нем несовершеннолетнего жителя Житомира, который и ранее попадал в поле зрения полиции.
"Это 15-летний подросток, проживающий в этом же микрорайоне. В семье, кроме него, есть еще двое мальчиков. Их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, в том числе в этом году. В то же время наши сотрудники готовили и направляли письма с соответствующей информацией в компетентные служб органов власти с ходатайством о решении целесообразности пребывания детей в указанной семье", - прокомментировала начальница подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.
Все обстоятельства выясняются в рамках дальнейшего досудебного расследования. Поскольку подросток не достиг возраста наступления уголовной ответственности за указанный вид преступления, к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.
В то же время в полиции напоминают, что согласно Уголовному кодексу Украины, надругательство над могилой наказывается штрафом, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.
Для чего?