Попили водички и украли 60 тыс. гривен: в Житомире поймали банду «гастролерш» из Донетчины

"Выяснилось, что трое женщин и 9-летняя девочка - родственники и проживают в Донецкой области. Предварительно, пока вся компания отвлекала хозяина, одна из них рыскала по квартире и нашла деньги. Поэтому 22-летнюю женщину, причастную к краже, задержали и в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сообщил и.о. начальника Житомирского отдела полиции Сергей Синявский.