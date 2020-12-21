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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 21 » 15:36:00

Попили водички и украли 60 тыс. гривен: в Житомире поймали банду «гастролерш» из Донетчины

Вчера, 16:13:00 5224 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Попили водички и украли 60 тыс. гривен: в Житомире поймали банду «гастролерш» из Донетчины

 В Житомире полицейские разоблачили "гастролерш", которые украли более 60 тысяч гривен сбережений у 81-летнего пенсионера. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"19 декабря с квартиры жителя областного центра исчезли более 61 тысяч гривен. Мужчина быстро обратился за помощью к полицейским, которые и разыскали и задержали причастную к краже жительницу Донецкой области. В настоящее время начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Около 11-ти часов в звонок квартиры 81-летнего житомирянина позвонили. Открыв дверь, пенсионер увидел нескольких женщин и девочку. Те завели разговор о поиске жилья, расспросили дедушки о его здоровье и уже собирались уйти, как вдруг обратились с просьбой попить воды, мол, ребенок устал. Хозяин не смог отказать в такой просьбе и впустил незваных гостей в дом.

Женщины живо общались с пенсионером на кухне, ни на минуту не давая тому отвлечься. И вдруг быстро собрались и ушли. Мужчина, почувствовав неладное, решил проверить свои сбережения, которые находились в серванте и обнаружил пропажу более 61 тысяч гривен.

Впрочем, пенсионер не растерялся и сразу позвонил к своему соседу, оперативнику уголовного розыска Житомирского районного отделения полиции. А тот вместе с местными коллегами, быстро выяснив все обстоятельства и приметы "гостей", начали их розыск. В результате на улице остановили подозрительных женщин. Во время поверхностного осмотра у одной из них и изъяли похищенное.
 

"Выяснилось, что трое женщин и 9-летняя девочка - родственники и проживают в Донецкой области. Предварительно, пока вся компания отвлекала хозяина, одна из них рыскала по квартире и нашла деньги. Поэтому 22-летнюю женщину, причастную к краже, задержали и в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сообщил и.о. начальника Житомирского отдела полиции Сергей Синявский.


В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего, роли каждого из участников и проверка их причастности к совершению других преступлений. Законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: Житомир, кража, пенсионер
Комментариев: 1
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 16:39:51, Вчера [Материал]
+1

И как еще пенсионеры ведутся на "попить водички"(за любым углом бери-не хочу).
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