Попили водички и украли 60 тыс. гривен: в Житомире поймали банду «гастролерш» из Донетчины

В Житомире полицейские разоблачили "гастролерш", которые украли более 60 тысяч гривен сбережений у 81-летнего пенсионера. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
"19 декабря с квартиры жителя областного центра исчезли более 61 тысяч гривен. Мужчина быстро обратился за помощью к полицейским, которые и разыскали и задержали причастную к краже жительницу Донецкой области. В настоящее время начато досудебное расследование"
, - говорится в сообщении.
Около 11-ти часов в звонок квартиры 81-летнего житомирянина позвонили. Открыв дверь, пенсионер увидел нескольких женщин и девочку. Те завели разговор о поиске жилья, расспросили дедушки о его здоровье и уже собирались уйти, как вдруг обратились с просьбой попить воды, мол, ребенок устал. Хозяин не смог отказать в такой просьбе и впустил незваных гостей в дом.
Женщины живо общались с пенсионером на кухне, ни на минуту не давая тому отвлечься. И вдруг быстро собрались и ушли. Мужчина, почувствовав неладное, решил проверить свои сбережения, которые находились в серванте и обнаружил пропажу более 61 тысяч гривен.
Впрочем, пенсионер не растерялся и сразу позвонил к своему соседу, оперативнику уголовного розыска Житомирского районного отделения полиции. А тот вместе с местными коллегами, быстро выяснив все обстоятельства и приметы "гостей", начали их розыск. В результате на улице остановили подозрительных женщин. Во время поверхностного осмотра у одной из них и изъяли похищенное.
"Выяснилось, что трое женщин и 9-летняя девочка - родственники и проживают в Донецкой области. Предварительно, пока вся компания отвлекала хозяина, одна из них рыскала по квартире и нашла деньги. Поэтому 22-летнюю женщину, причастную к краже, задержали и в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сообщил и.о. начальника Житомирского отдела полиции Сергей Синявский.
В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего, роли каждого из участников и проверка их причастности к совершению других преступлений. Законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.