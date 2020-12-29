Стипендия в Украине в 2021 году: размер, когда выплачивают и когда повысят?

С 2018 года в системе высшего образования в Украине внедряются изменения и нововведения. После проведения ряда реформ и метаморфоз в социальных выплатах и прожиточном минимуме, все студенты страны замерли в ожидании, ведь на 2020 год Кабмин запланировал повышение выплат учащимся. Данное повышение состоялось. Но что будет в 2021 году со стипендиями студентам?



Стипендии в Украине в 2021 году

Последний раз стипендии повышались в стране в 2019 году. С 1 января в государственном бюджете заложено повышение прожиточного минимума, однако, это не скажется на стипендиях. Как будет выплачиваться стипендия в Украине в 2021 году и не пострадает ли часть тех, кто на нее рассчитывает?

Нужно оговориться, что власти еще в конце прошлого года заявляли о том, что систему начисления студентам ежемесячных выплат нужно пересматривать.

«Мы должны уходить от практики, когда стипендии получают почти половина студентов, не прилагая должных усилий. Стипендии должны быть поощрением за приложенные в учебе усилия», – говорит заместитель Министра финансов Сергей Марченко.



Таким образом, в 2021 году стипендия могут получать только 15% учащихся ВУЗов, а государственные дотации ВУЗов сокращаются на 20%. Не удивительно, что и для получения стипендии студенту теперь нужно будет приложить гораздо больше усилий.

Министр образования Анна Новосад в декабре 2019 года в интервью одному из украинских издательств заявила о том, что в 2020 году не планируется повышать стипендии – они останутся такими же, как и в году ушедшем.

Размеры стипендий для учебных заведений 3-4 уровней аккредитации

Минимальная академическая стипендия для студента дневной формы обучения в ВУЗе составляет 1 300 грн в месяц, а максимальная (повышенная) стипендия составляет 1 660 грн. Президентская стипендия составляет 2 200 грн.

Также существуют и социальные стипендии, на них могут претендовать дети с особым социальным статусом. Размер социальной стипендии для студента ВУЗа 3-4 уровня аккредитации составляет 1 180 грн, а максимально возможная социальная стипендия составляет сумму 2 360 грн.

Размеры стипендий 2021 для студентов техникумов, колледжей, лицеев (1-2 уровень аккредитации)

Обычная стипендия – 980 грн;

Повышенная стипендия – 1 250 грн;

Президентская стипендия – 1 900 грн;

Социальная стипендия – 890 грн.



Для детей, которые получают образование в профессиональных технических училищах (ПТУ)

установлены следующие уровни стипендиальных выплат:

Обычная стипендия – 490 грн;

Президентская стипендия – 1 420 грн;

Социальная стипендия – 450 грн;

Максимально возможная социальная стипендия для детей-сирот – 1 180 грн.

Видеообзор о стипендиях в Украине: их виды и особенности

Повышение стипендии в 2021 году

Ранее размер стипендиальных выплат зависел от среднего балла за прошлый семестр. Сейчас для зачисления стипендиальных выплат учитывается рейтинг ученика (академический, общий). Измеряется рейтинг в баллах. Студент, имеющий рейтинг выше среднего, получает заслуженную награду. Существует еще два вида студенческих академических выплат: повышенная и президентская стипендии.

Повышенная стипендия начисляется студентам, успешным в учебе, тем, кто закончил семестр с отличием.

Президентская стипендия начисляется только успешным студентам, у которых нет ни одной четверки. Такой вид выплат используется крайне редко.

Как говорилось выше – в 2021 году повышения стипендий не запланировано. При этом в прошлом году стипендии были такими:

Студенты профтехучилищ будут получать 490 гривен ежемесячно (до введения реформ было 377 грн).

Ученики колледжей, техникумов и других учебных заведениях І, ІІ уровня аккредитации будут получать 980 грн. (Ранее эта сумма составляла 780 грн). Лицам, которые получают повышенную стипендию, положено 1250 гривен.

Студенты дневной формы обучения, учащиеся в университетах, институтах, академиях на младшего специалиста, бакалавра, магистра, аспиранта будут получать денежное ежемесячное пособие в размере 1300 грн (повышенная стипендия составит 1600 грн).



Повышение также коснется выплат, которые государство насчитывает за особые достижения в учебе. Президентская стипендия составит 1420 грн для учеников в училищах, 1900 грн – для студентов техникумов, колледжей, лицеев (учащиеся на специалиста, бакалавра, магистра).

Размер социальной стипендии в 2020 году также будет зависеть от уровня аккредитации, статуса заведения. Такие выплаты будут получать студенты, имеющие льготы. Ученикам в профессиональных училищах будет насчитываться 450 грн, сиротам – 1180 грн. Студентам заведений первого и второго уровня аккредитации повысят размер денежного вознаграждения до 890 грн, детям-сиротам – 2360 грн. Студентам вузов, которые остались без родителей или опекуна выплаты поднимут до 2360 грн.



Виды стипендий и система начисления выплат

Существует два вида стипендий: академическая и социальная.

Первый вид стипендиального вознаграждения, академический, получают студенты, окончившие первую четверть со средним баллом четыре и более. Первую четверть все без исключения студенты получают минимальную стипендию, которая составляет около 1000 грн. Многих студентов интересует вопрос – когда стипендия у первокурсников будет выплачена на карту? Обычно “премьерная” стипендия выплачивается в последних числах сентября и не зависит от успеваемости в течение первых учебных недель.

На повышенную стипендию могут рассчитывать студенты, которые испытывают финансовые затруднения. Для этого необходимо подтвердить свое тяжелое материальное положение соответствующим документом. На повышение выплат также имеют право активные студенты, которые занимаются спортом, ведут активную студенческую деятельность.

Социальная стипендия приходит в двадцатых числах каждого месяца. Ее получают:

дети, родители которых погибли, а других опекунов не существует;

студенты, которые являются малообеспеченными (все необходимые документы необходимо подать до начала второй четверти);

дети-инвалиды;

студенты, чьи родители погибли во время обучения в учреждении;

проработавшие на шахтах минимум три года (такие люди чаще всего получают второе образование в вузах, учатся на бакалавра, магистра);

дети, чьи родители являются участниками войны, ветеранами, воинами АТО;

дети жертв аварии в Чернобыле;

переселенцы;

дети инвалидов І, ІІ групп.



Чтобы получить стипендию, нужно сдать все зачеты. Если студент заканчивает четверть с «хвостами», следующий семестр стипендия начисляться не будет.

Для социальной стипендии необходимо своевременно подать все документы.

Социальная стипендия в Украине 2021

Недавно Правительством было усовершенствован порядок выплаты социальных стипендий. Так, Кабинет Министров Украины 23 января 2019 года принял Постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 г. № 423 и от 28 декабря 2016 г. №1045».

Постановление расширило категории получателей социальных стипендий, с предоставлением права на получение социальных стипендий всем участникам боевых действий, в том числе лицам, признанным пострадавшими участниками Революции достоинства, лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны и участникам осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и их детям, которые являются студентами высших учебных заведений.

Также правительственным решением отменено ограничение по возрасту (23 года) участникам боевых действий при предоставлении социальной стипендии.

Процедура получения социальных стипендий предусматривает обязательное обращение студентов с заявлением на имя ректора о предоставлении стипендиальных выплат. В заявлении надо указать:

Фамилия, имя и отчество. Число, месяц и год рождения. Адрес проживания (прописки). Категорию лица, в соответствии с которой определено право на получение соцстипендии.



Какие нужны документы для оформления социальной стипендии?

Вместе с заявлением на стипендию необходимо подать копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии), копию ИНН и копию студенческого билета, документы, подтверждающие льготу.

Положена ли стипендия переселенцам?

Согласно законодательству, особы, которые имеют статус переселенцев могут претендовать на выплату социальной стипендии.

Положена ли социальная стипендия для детей-инвалидов обучающихся на контрактной основе?

Да, при условии хорошей успеваемости и отсутствии академических задолженностей.

Можно ли получать 2 вида стипендий одновременно?

Нет, так быть не может. Законодательство гласит, что студенты имеют право на назначение социальной и академической стипендий, по их свободному выбору. В письменных обращениях к стипендиальной комиссии, назначается только один стипендии, которую лицо будет получать в течение следующего учебного семестра. Если студент выбрал получения академической стипендии, он теряет право на получение социальной стипендии на следующий учебный семестр, о чем учебное заведение безотлагательно информирует орган социальной защиты населения по месту нахождения учебного заведения.

Академическая стипендия: алгоритм начисления

В 2021 году на эту выплату могли рассчитывать студенты не только из Украины. Главным критерием являлись успеваемость и рейтинг. Основной показатель – успеваемость по каждому отдельно взятому предмету. Отсеивались сразу те, кто имеет задолженности по предметам, а также те, чей рейтинг ниже установленного для данного курса и специальности.

Исключение составляют первокурсники, которым до первой сессии стипендия назначается и выплачивается согласно рейтингу, сформированному на основании конкурсного балла ЕГЭ, который был получен при поступлении в учебное заведение.

Еще до начала сессии руководством вуза, техникума или ПТУ определялось количество стипендиатов, а по итогам – определялись и кандидаты на получение финансовой выплаты. Тем, кто сумел сдать все экзамены на 10-12 баллов, была положена повышенная стипендия. Она почти на 50% выше обычной. Претендентов на такую стипендию было ограниченное количество – не больше 3% от всех.

Президентская стипендия в Украине в 2021 году

Этой выплатой награждают победителей Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Стипендия за участие в конкурсе им. Т. Шевченка составляет:

1420 грн тем, кто проходит обучение в ПТУ.

2130 грн студентам академий, институтов и университетов I-II уровней аккредитации.

2720 – студентам вузов III-IV уровней аккредитации.



Размер именных и академических стипендий Кабмина:

1180 грн для учащихся профессионально-технических учебных заведений.

1900 грн для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации.

2480 грн для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации.



Размер президентской стипендии для участников и призеров международных ученических олимпиад:

2600 грн – участникам.

2950 грн – призерам.



Победители Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе получат стипендию Кабинета Министров Украины в размере 2360 грн. Кроме того, в Украине основана президентская стипендия для победителей всеукраинских ученических олимпиад по базовым предметам и Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук – 2600 грн.

Размер стипендии победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка и Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко составляет:

1420 грн – для учеников ПТУ.

1770 грн – для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации.

2600 – для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации.

Кто получит стипендию согласно рейтингу успеваемости студента?

Согласно новой системе, выплата обычных и повышенных академических стипендий проводится по рейтинговым спискам, составленным в соответствии с количеством баллов, набранных за тот или иной предмет во время сессии. Исходя из норм Постановления КМУ № 882, примерно 40% студентов дневной формы на каждом факультете, которые учатся на бюджете, получают академическую стипендию. Из них повышенная академстипендия назначается только 3% студентов, которые показали высокие результаты за сессию.

В свою очередь МОН пояснил, что учебные заведения сами могут устанавливать правила выплат повышенных стипендий, опираясь на вышеупомянутое постановление Кабмина. Процедура должна быть утверждена на заседании ученого совета.

Кроме того, спорные вопросы при назначении выплат рассматриваются специальной стипендиальной комиссией, в состав которой входят: руководитель учебного заведения, представители финансовых подразделений, деканы факультетов (директора институтов, заведующие отделениями), а также представители органов студенческого самоуправления (не менее 50%).

Таким образом, утвержденный 3%-й лимит студентов, претендующих на повышенную стипендию (за особые успехи), не является истинной в последней инстанции. Выплата повышенных академических стипендий должна регулироваться внутренними правилами вуза, на которые может повлиять стипендиальная комиссия и решения ученого совета. Но все это возможно только в рамках стипендиального бюджета.

Как рассчитать рейтинг успеваемости студента?

Как же подсчитать свое место в общем рейтинге успеваемости, ведь так не хочется терять стипендии тем, кто в мыслях успел ее уже потратить.

Рейтинг успешности составляется на основании успехов студента по каждому предмету. Такой порядок регламентирован Постановлением Кабинета министров Украины «Вопросы стипендиального обеспечения». Рейтинги успешности составляются по среднему баллу семестрового контроля. Порядок формирования Рейтинга успеваемости студентов в высшем учебном заведении (университете, институте, академии) определяется Правилами назначения стипендий. Они разрабатываются ученым педагогическим советом и соглашаются с органом студенческого самоуправления вуза.



В рейтинг включаются все студенты вузов дневной формы обучения. Он формируется по результатам успеваемости последнего учебного семестра на основании оценки по каждой дисциплине. При этом учитывается участие студента в общественной, спортивной и научной деятельности. Процедура составления рейтинга стипендий должна быть одинаковой для всего курса. Рейтинг измеряется в баллах. Консолидированный показатель успешности, который определяет студента в рейтинге, должно быть одинаковым для всех слушателей одного курса.

Критерии, по которым формируется рейтинг успеваемости студентов, должны быть обнародованы не позднее, чем за 7 дней до начала нового учебного года.

В стипендиальные списки не включаются студенты, набравшие количество баллов, меньшее границы неудовлетворительного обучения. Также не получают права на стипендию лица, имеющие академическую задолженность.

Решением руководителя учебного заведения таким лицам может устанавливаться срок, в течение которого они могут улучшить результаты обучения, но не более чем до даты начала следующего учебного семестра по учебному плану по соответствующей специальности (направлению подготовки). В случае, когда в определенный срок академическую задолженность не ликвидировано, соискатель высшего образования подлежит вычету из числа лиц, обучающихся по государственному заказу.

Формула расчета среднего балла: сложить все оценки за экзамены, разделить полученное число на количество предметов.

Если стипендиат имеет право на назначение нескольких академических стипендий, начислению подлежит только одна – большего размера. Исключением являются случаи, когда иное прямо предусмотрено действующим законодательством.

Сравниваем стипендии: Украина – Европа

Стипендию должны получать только те, кто нуждается или имеет высокие балы по всем предметам. Особое внимание уделяется профильным. Многие учащиеся привыкли, что стипендия – обычная выплата студенту, а не заработанное поощрение за достижения. Правительство страны собирается изменить это, предоставляя стипендии льготным категориям и тем, кто действительно учится.



Как же обстоят дела в других странах?

Так же как и в других странах, какая стипендия в Украине, отныне будет зависеть от успеваемости каждого студента.

СТРАНА СТИПЕНДИЯ ОСОБЕННОСТИ Россия От 890 до 7696 рублей В России, как и в Украине, большую роль играет, в каком учебном учреждении числится студент. Учащиеся ПТУ получают минимум, студенты вузов – около 2452, а вот аспиранты – 7696. Польша Социальная стипендия – 600 злотых. Стипендия за успеваемость – 900 злотых. Обучение в стране как платное, так и бесплатное. Стипендии делят на социальные (для тех, кто находится в тяжелом финансовом положении) и за успеваемость. Германия В среднем 850 евро Обучение бесплатное, стипендии предоставляются самым успешным студентам. США От 1000 до 15 000 д

олларов Практически все обучение платное, но существует много грантов для усердных студентов, которые покрывают не только стоимость самого обучения, но и проживания. Чехия 600 – 700 чешских крон Чешское правительство поддерживает и тех студентов, которые находятся в затруднительном положении, и тех, кто хорошо учится, и тех, кто оставляет свой след в науке. Большинство вузов выплачивает всем своим аспирантам стипендию в размере около 7000 крон. Китай 1000 – 2000 юаней Разные вузы по-разному насчитывают выплаты студентам, но только за отличную учебу и активную научную деятельность.



Сравниваем: размер стипендии в Украине в 2018 году

Как заявил тогда действующий президент Украины, он не подпишет бюджет, в котором не найдется места выплатам для студентов. Слухи о том, что магистратура будет только платной, он тоже полностью опроверг. Сколько составляла стипендия в Украине в прошлом году? Как и ранее, это зависело от учебного заведения, в котором учится студент:

Тем, кто получает образование в вузе 3-4 уровней аккредитации, за успехи в учебе начислили 1100 гривен. Если студент-отличник, то ему положено было 1600 грн. Для студентов вузов с 1-2 уровнем аккредитации – 830 гривен. Ученикам ПТУ можно было рассчитывать на 415 гривен ежемесячных выплат. Студенты академий, университетов, институтов 3-4 уровней аккредитации, которые выбрали для себя сложные специальности, могли рассчитывать на 2036 грн, а если уровень аккредитации 1-2, то на 1536 грн. Социальная выплата для учащегося в ПТУ составляла 1000 грн. Студенты-льготники могли получить 2000 грн социальной выплаты. Именные финансовые поощрения за особые достижения составляли: 1000 гривен для ПТУ-шника, 1600 для студентов вузов 1-2 уровней аккредитации и 2100 грн 3-4.

Стипендия в Украине в 2020 году: какая она была

Объем денежных средств, выделяемых для всех категории стипендий, устанавливается бюджетом Украины и принимается Верховной Радой. По состоянию на сентябрь 2019 года сумма стипендий в нашей стране достигнет следующих показателей: