В Украине повысят стипендии студентам: кому и на сколько

В Украине с 1 января 2022 года повысят стипендии. На большие выплаты могут рассчитывать ученики учреждений профтехобразования, а также студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль
.
"Сегодня имеем решение о стипендиях - правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального, перед высшего и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены", - сказал премьер, открывая заседание.
По его словам, в учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.
Шмыгаль добавил, что последнее повышение размеров академических стипендий происходило в ноябре 2017 года, поэтому, по его словам, назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи.
Стипендии в 2021 году
Студенты дневной формы обучения высших учебных заведений, учащиеся в академиях, университетах и институтах по специальности бакалавр, магистр и аспирант сейчас получают стипендию в размере 1300 грн. Лицам, которые получают повышенную стипендию, предусмотрено начисление - 1892 грн.
Студенты колледжей и техникумов дневной формы обучения получают 980 грн. Повышенная стипендия составляет 1426 грн.
Студенты профтехучилищ ежемесячно получают 490 грн.