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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Сентябрь » 1 » 17:51:24

В Украине повысят стипендии студентам: кому и на сколько

Вчера, 17:51:24 1209 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине повысят стипендии студентам: кому и на сколько

 В Украине с 1 января 2022 года повысят стипендии. На большие выплаты могут рассчитывать ученики учреждений профтехобразования, а также студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
 

"Сегодня имеем решение о стипендиях - правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального, перед высшего и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены", - сказал премьер, открывая заседание.


По его словам, в учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Шмыгаль добавил, что последнее повышение размеров академических стипендий происходило в ноябре 2017 года, поэтому, по его словам, назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи.
 

Стипендии в 2021 году


Студенты дневной формы обучения высших учебных заведений, учащиеся в академиях, университетах и институтах по специальности бакалавр, магистр и аспирант сейчас получают стипендию в размере 1300 грн. Лицам, которые получают повышенную стипендию, предусмотрено начисление - 1892 грн.

Студенты колледжей и техникумов дневной формы обучения получают 980 грн. Повышенная стипендия составляет 1426 грн.

Студенты профтехучилищ ежемесячно получают 490 грн.
Тэги: украина, студенты, стипендия
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