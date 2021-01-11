Из-за столкновения двух легковушек на Крошне образовался затор. ФОТО

11 января в Житомире на перекрестке улиц Покровской и Героев Чернобыля произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковушек.
В результате ДТП образовался затор длиной около 500 метров с обеих сторон, передает Житомир инфо
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По словам свидетелей происшествия, в дорожном происшествии никто не пострадал.
Пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук отметила, что на место происшествия выехал экипаж, и подтвердила, что ДТП прошло без травмированных.
ФОТО: Житомир інфо