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Из-за столкновения двух легковушек на Крошне образовался затор. ФОТО

11.01.2021, 16:58:08 1908 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за столкновения двух легковушек на Крошне образовался затор. ФОТО

 11 января в Житомире на перекрестке улиц Покровской и Героев Чернобыля произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковушек.

В результате ДТП образовался затор длиной около 500 метров с обеих сторон, передает Житомир инфо.

По словам свидетелей происшествия, в дорожном происшествии никто не пострадал.

Пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук отметила, что на место происшествия выехал экипаж, и подтвердила, что ДТП прошло без травмированных.













ФОТО: Житомир інфо
Тэги: дтп, затор, Житомир
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