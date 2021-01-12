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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 12 » 10:32:00

Ночью в Житомире горел частный дом: во время пожара погибла женщина

Вчера, 10:52:00 1594 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью в Житомире горел частный дом: во время пожара погибла женщина

 В Житомире ночью 12 января на улице Ивана Мазепы произошел пожар в одноэтажном жилом доме на четырех хозяев.

В результате пожара погибла женщина 1964 года, передает Житомир инфо.

«12 января в 00.23 на улице Ивана Мазепы, 24 возник пожар в двухкомнатной квартире одноэтажного жилого дома на 4 хозяев, в результате которого погибла владелица одной из квартир 1964 года рождения. В 02.05 пожар был ликвидирован. Общая площадь составляла 50 квадратных метров. В результате пожара уничтожено 50 квадратных метров кровли и имущество в комнате, в которой была обнаружена погибшая, она была в дальней второй комнате на полу возле кровати», - сообщили в управлении ГСЧС.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети. Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 21 спасатель.
Тэги: Житомир, пожар
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