Ночью в Житомире горел частный дом: во время пожара погибла женщина

В Житомире ночью 12 января на улице Ивана Мазепы произошел пожар в одноэтажном жилом доме на четырех хозяев.
В результате пожара погибла женщина 1964 года, передает Житомир инфо
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«12 января в 00.23 на улице Ивана Мазепы, 24 возник пожар в двухкомнатной квартире одноэтажного жилого дома на 4 хозяев, в результате которого погибла владелица одной из квартир 1964 года рождения. В 02.05 пожар был ликвидирован. Общая площадь составляла 50 квадратных метров. В результате пожара уничтожено 50 квадратных метров кровли и имущество в комнате, в которой была обнаружена погибшая, она была в дальней второй комнате на полу возле кровати»
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Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети. Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 21 спасатель.