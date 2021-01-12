Водоканал предупреждает: ночью в Житомире снизят давление подачи воды

В ночь с 12 на 13 января в Житомире будут проводить ремонтные работы на водопроводе, в связи с этим по всему городу будет снижено давление подачи воды.
Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал
".
"Уважаемые абоненты, 12 января с 23:00 до 6:00 13 января будет снижено давление подачи воды по всему городу. В ночное время суток подрядная организация будет проводить работы по присоединению новопроложенного трубопровода на ул. Чудновской", - объясняют коммунальщики.
Также 12 января бригады КП "Житомирводоканал" проводят аварийно-восстановительные работы на водоводе города по следующим адресам:
- ул. Сергея Параджанова, 69а;
- ул. Западная, 107;
- ул. Королёва, 132;
- ул. Космонавтов, 18/9;
- пер. 3-й Полевой, 10;
- ул. Сосновая, 23б;
- ул. Большая Бердичевская, 82;
- ул. Победы, 50.
По указанным адресам будет ограничено водоснабжение.