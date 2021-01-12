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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 12 » 13:17:35

Водоканал предупреждает: ночью в Житомире снизят давление подачи воды

Вчера, 13:31:35 1026 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал предупреждает: ночью в Житомире снизят давление подачи воды

 В ночь с 12 на 13 января в Житомире будут проводить ремонтные работы на водопроводе, в связи с этим по всему городу будет снижено давление подачи воды.

Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"Уважаемые абоненты, 12 января с 23:00 до 6:00 13 января будет снижено давление подачи воды по всему городу. В ночное время суток подрядная организация будет проводить работы по присоединению новопроложенного трубопровода на ул. Чудновской", - объясняют коммунальщики.


Также 12 января бригады КП "Житомирводоканал" проводят аварийно-восстановительные работы на водоводе города по следующим адресам:
 
  • ул. Сергея Параджанова, 69а;
  • ул. Западная, 107;
  • ул. Королёва, 132;
  • ул. Космонавтов, 18/9;
  • пер. 3-й Полевой, 10;
  • ул. Сосновая, 23б;
  • ул. Большая Бердичевская, 82;
  • ул. Победы, 50.

По указанным адресам будет ограничено водоснабжение.

Тэги: водоканал, Житомир, вода
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