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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Январь » 13 » 08:56:08

Инвестор из Нидерландов хочет производить на Житомирщине веганское мясо

Вчера, 09:10:08 3888 16 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Инвестор из Нидерландов хочет производить на Житомирщине веганское мясо

 В Житомирской области инвесторы из Нидерландов планируют построить новые предприятия, где будут производить веганское мясо и биоэтанол. Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Нидерландский инвестор намерен создать в Барановском районе новое производство веганского мяса. Весной этого года начнется регистрация соответствующего общества. Кроме того, ведутся переговоры с нидерландским инвестором по строительству биоэтанолового завода в Попельнянском районе", - отметил Бунечко.


Также в области начато внедрение новых инвестиционных проектов, в частности строительство солнечной электростанции стоимостью 5 млн долларов, расширение цехов в ООО "Церсанит Инвест" с созданием 270 рабочих мест, расширение производства "Ферпласт-Украина" с привлечением 2 миллионов евро.

"Достигнуты договоренности по привлечению немецких инвестиций в создание зерно-семенной фабрики и линии сушки и заморозки ягод в Брусиловском районе", - добавил председатель ОГА.

По словам Бунечко, благодаря бизнесу в Житомирской области было создано более 10 тысяч рабочих мест.
Тэги: Производство, Инвестиции, предприятие
Комментариев: 16
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 09:20:39, Вчера [Материал]
+1

мясо? веганское? ))))
называйте вещи своими именами (обращение не к адм сайта)
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 20:27:42, Вчера [Материал]
0

а что не так?
я вон тоже веган. Правда второго порядка.
Коровы едят траву, я ем коров....
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:34:36, Вчера [Материал]
-1

И самовар у вас электрический, и сами вы довольно неискренны...(с)
melan
3 melan (melan)   • 09:41:00, Вчера [Материал]
+1

а что там с базой водных видов спорта??? Ее тоже хотели построить.
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 11:44:48, Вчера [Материал]
+1

База работает. В штатном режиме. Рядом с горнолыжным курортом и дворцом спорта.
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:46:04, Вчера [Материал]
+1

Добре, коли інвестори - оптимісти.
https://tradingeconomics.com/ukraine/corruption-index
MAS-ter
6 Mast (MAS-ter)   • 12:48:38, Вчера [Материал]
0

Раззуют и оголят этого инвестора.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 13:18:09, Вчера [Материал]
0

сюда такие "инвесторы" заходят, что сами кого хочеш разуют
Admiral8
8 Papa (Admiral8)   • 17:44:58, Вчера [Материал]
-1

даже Шварц топит за вега и снял фильм в 2019

https://youtu.be/nKQiCHG6_Bs

но только в отсталой украине мясные киоски растут как грибы а онкологические больницы переполнены и молоко рекламируют детям прямо по тв))))))) обезьяны
leon_ztmr
9 Алексей (leon_ztmr)   • 17:50:09, Вчера [Материал]
0

Ой, хватит тут тошнить из года в год про мясо, веганство и т.д. Каждому своё. Может и ты для кого-то обезьяна.
Admiral8
10 Papa (Admiral8)   • 19:41:49, Вчера [Материал]
-2

какраз тошнит тот кто постоянно навязывает поедание трупов и молоко других животных, всяких чипсов и проч ерунды. тошнит повсюду, по ящику и тд . это называется "не видеть бревна в собственном глазу" так шо не надо ляля. у природы есть одна проблема - у нее нет отдела маркетинга .

вот еще норм кино 2020 свежее уже по сути короны и реально что к чему -

https://youtu.be/kSi5JjX_GaQ

по ходу доигрались пиплы с мясом как с самым главным источником вирусов и короны в том числе, по ящику пошла инфа что мясоеды заражаются короной повторно, в принципе так и должно быть и по ходу будет всегда. так шо хоч не хоч а на вега надо переходить вместе со всем цивилизованным миром. раньше медики рекламировали сигареты, если шо, буквально вот недавно 70 лет назад.

https://cutt.ly/0jmSZ13
leon_ztmr
11 Алексей (leon_ztmr)   • 19:58:58, Вчера [Материал]
0

"какраз тошнит тот кто постоянно навязывает поедание трупов и молоко других животных, всяких чипсов и проч ерунды."

Так кто тебе навязывает? Не хочешь, не ешь. Не покупай. Я ж говорю, каждому своё. Кому-то котлета, кому-то сено.

"по ходу доигрались пиплы с мясом как с самым главным источником вирусов и короны в том числе, по ящику пошла инфа что мясоеды заражаются короной повторно"

Ахаха. Ну бред же сивой кобылы. Подобной чуши в интернете на разные темы вагон и маленькая тележка. Кто проводил исследования? Никто! Просто ты, как веган, слышишь то, что хочешь слышать. Тот же Арни, про которого ты говорил, всю жизнь ел мясо в больших количествах. Сейчас, на старости лет, ограничил, но полностью не отказался.

"так шо хоч не хоч а на вега надо переходить вместе со всем цивилизованным миром."

Что значит надо? Кому надо? Весь цивилизованный мир как раз употребляет мясо, вас, веганов, абсолютное меньшинство;)
Admiral8
13 Papa (Admiral8)   • 21:11:36, Вчера [Материал]
-1

то есть ты отказываешься от того что написал ранее. ок.

все изучено давным давно и даже то изучего что об этом говорят и я наперед знаю что ты будешь писать, защищая свои традиции, просчеты а не знания и логику. Компетенция у тебя не нулевая,а даже минусовая потому что ты пишешь про шварца то что шварц отрицает и говорит об этом в видео ссылку на которое я указал. Ты не можешь дискутировать с минусовой компетенцией, это абсурд
leon_ztmr
14 Алексей (leon_ztmr)   • 21:22:04, Вчера [Материал]
0

Шварц всю жизнь не ел мясо? А, "компетентный"?
leon_ztmr
15 Алексей (leon_ztmr)   • 21:26:22, Вчера [Материал]
0

"раньше медики рекламировали сигареты, если шо, буквально вот недавно 70 лет назад"

И? Где гарантия, что ты сейчас рекламируешь веганство, а через 70 лет окажется, что оно вредит здоровью?
TarasS
16 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:46:13, Вчера [Материал]
0

"даже Шварц топит..."

Прошу прощения - фон Шварц! (С)
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