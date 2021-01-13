Инвестор из Нидерландов хочет производить на Житомирщине веганское мясо

В Житомирской области инвесторы из Нидерландов планируют построить новые предприятия, где будут производить веганское мясо и биоэтанол. Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко
.
"Нидерландский инвестор намерен создать в Барановском районе новое производство веганского мяса. Весной этого года начнется регистрация соответствующего общества. Кроме того, ведутся переговоры с нидерландским инвестором по строительству биоэтанолового завода в Попельнянском районе", - отметил Бунечко.
Также в области начато внедрение новых инвестиционных проектов, в частности строительство солнечной электростанции стоимостью 5 млн долларов, расширение цехов в ООО "Церсанит Инвест" с созданием 270 рабочих мест, расширение производства "Ферпласт-Украина" с привлечением 2 миллионов евро.
"Достигнуты договоренности по привлечению немецких инвестиций в создание зерно-семенной фабрики и линии сушки и заморозки ягод в Брусиловском районе"
, - добавил председатель ОГА.
По словам Бунечко, благодаря бизнесу в Житомирской области было создано более 10 тысяч рабочих мест.
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я вон тоже веган. Правда второго порядка.
Коровы едят траву, я ем коров....
https://tradingeconomics.com/ukraine/corruption-index
https://youtu.be/nKQiCHG6_Bs
но только в отсталой украине мясные киоски растут как грибы а онкологические больницы переполнены и молоко рекламируют детям прямо по тв))))))) обезьяны
вот еще норм кино 2020 свежее уже по сути короны и реально что к чему -
https://youtu.be/kSi5JjX_GaQ
по ходу доигрались пиплы с мясом как с самым главным источником вирусов и короны в том числе, по ящику пошла инфа что мясоеды заражаются короной повторно, в принципе так и должно быть и по ходу будет всегда. так шо хоч не хоч а на вега надо переходить вместе со всем цивилизованным миром. раньше медики рекламировали сигареты, если шо, буквально вот недавно 70 лет назад.
https://cutt.ly/0jmSZ13
Так кто тебе навязывает? Не хочешь, не ешь. Не покупай. Я ж говорю, каждому своё. Кому-то котлета, кому-то сено.
"по ходу доигрались пиплы с мясом как с самым главным источником вирусов и короны в том числе, по ящику пошла инфа что мясоеды заражаются короной повторно"
Ахаха. Ну бред же сивой кобылы. Подобной чуши в интернете на разные темы вагон и маленькая тележка. Кто проводил исследования? Никто! Просто ты, как веган, слышишь то, что хочешь слышать. Тот же Арни, про которого ты говорил, всю жизнь ел мясо в больших количествах. Сейчас, на старости лет, ограничил, но полностью не отказался.
"так шо хоч не хоч а на вега надо переходить вместе со всем цивилизованным миром."
Что значит надо? Кому надо? Весь цивилизованный мир как раз употребляет мясо, вас, веганов, абсолютное меньшинство;)
все изучено давным давно и даже то изучего что об этом говорят и я наперед знаю что ты будешь писать, защищая свои традиции, просчеты а не знания и логику. Компетенция у тебя не нулевая,а даже минусовая потому что ты пишешь про шварца то что шварц отрицает и говорит об этом в видео ссылку на которое я указал. Ты не можешь дискутировать с минусовой компетенцией, это абсурд
И? Где гарантия, что ты сейчас рекламируешь веганство, а через 70 лет окажется, что оно вредит здоровью?
Прошу прощения - фон Шварц! (С)