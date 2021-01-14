В Житомирской области на ходу загорелся ВАЗ с газовой установкой

На автодороге в Новоград-Волынском районе Житомирской области во время движения загорелся автомобиль ВАЗ. Водитель не смог самостоятельно потушить огонь и вызвал спасателей. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"По прибытию спасатели выяснили, что горел моторный отсек легкового автомобиля ВАЗ-2107. По словам водителя, он загорелся внезапно, во время движения. Мужчина сразу остановил транспортное средство и выскочил из него, травм он не получил", - говорится в сообщении.
Для тушения специалисты ГСЧС использовали пенообразователь. Уже во время работы выяснилось, что в легковушке стоит газовая установка.
"Чтобы предотвратить взрыв, пожарные перекрыли газ. Пожар был ликвидирован. Спасатели не дали пламени охватить всю машину. Огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон"
, - информирует ГСЧС.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля.