Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 15.01.2021    11:08:55
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 14 » 12:18:16

В Житомирской области на ходу загорелся ВАЗ с газовой установкой

Вчера, 12:47:37 1080 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области на ходу загорелся ВАЗ с газовой установкой

 На автодороге в Новоград-Волынском районе Житомирской области во время движения загорелся автомобиль ВАЗ. Водитель не смог самостоятельно потушить огонь и вызвал спасателей. Об этом "Журналу Житомира" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"По прибытию спасатели выяснили, что горел моторный отсек легкового автомобиля ВАЗ-2107. По словам водителя, он загорелся внезапно, во время движения. Мужчина сразу остановил транспортное средство и выскочил из него, травм он не получил", - говорится в сообщении.


Для тушения специалисты ГСЧС использовали пенообразователь. Уже во время работы выяснилось, что в легковушке стоит газовая установка.

"Чтобы предотвратить взрыв, пожарные перекрыли газ. Пожар был ликвидирован. Спасатели не дали пламени охватить всю машину. Огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон", - информирует ГСЧС.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля.
Тэги: машина, пожар, Житомирщина
Комментариев: 1
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 13:29:24, Вчера [Материал]
0

Как-то уж очень медленно горело...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus