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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 18 » 14:28:26

На дорогах Житомира утром произошли три ДТП: обошлось без пострадавших. ФОТО

Сегодня, 14:46:26 504 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На дорогах Житомира утром произошли три ДТП: обошлось без пострадавших. ФОТО

 18 января патрульная полиция зафиксировала в Житомире и пригороде три дорожно-транспортных происшествия. К счастью, все ДТП прошли без пострадавших.

Первая авария произошла около 7:40 при въезде в Житомир на Бердичевском шоссе.

Как передает Житомир инфо, водитель автомобиля MAN, житель Хмельницкой 1968 года рождения, не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на бордюр, а также повредил светофорный объект. На водителя составили протокол по ст.124 КУоАП.





Около 9:30 на проспекте Независимости водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с Chevrolet, за рулем которого был водитель 1983 года рождения. На водителя ВАЗа патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП.





В 10:03 на линию «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Покровской и Грушевского. Там столкнулись Volkswagen Polо и Opel Vectra. ДТП водители оформили по Европротоколу.

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, дтп
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