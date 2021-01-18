На дорогах Житомира утром произошли три ДТП: обошлось без пострадавших. ФОТО

18 января патрульная полиция зафиксировала в Житомире и пригороде три дорожно-транспортных происшествия. К счастью, все ДТП прошли без пострадавших.
Первая авария произошла около 7:40 при въезде в Житомир на Бердичевском шоссе.
Как передает Житомир инфо
, водитель автомобиля MAN, житель Хмельницкой 1968 года рождения, не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на бордюр, а также повредил светофорный объект. На водителя составили протокол по ст.124 КУоАП.
Около 9:30 на проспекте Независимости водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с Chevrolet, за рулем которого был водитель 1983 года рождения. На водителя ВАЗа патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП.
В 10:03 на линию «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Покровской и Грушевского. Там столкнулись Volkswagen Polо и Opel Vectra. ДТП водители оформили по Европротоколу.
Фото: патрульная полиция