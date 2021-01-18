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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Январь » 18 » 14:56:37

Легендарный хор имени Григория Веревки даст концерт в Житомире

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Легендарный хор имени Григория Веревки даст концерт в Житомире

 Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки 1 марта 2021 года даст концерт в Житомире с презентацией своей новой программы.

Хор, который выступал на инаугурации всех украинских президентов, посещал с концертами Канаду, Мексику. Францию, Швейцарию, Польшу, и получил мировое имя, выступит именно для тебя и сделает твой вечер фантастическим и неповторимым.

Коллектив принимает участие в крупных национальных государственных мероприятиях и известен, прежде всего, своим разнообразием хореографических, песенных номеров и разноцветными народными костюмами, которые делают их выступления еще более эстетичными и духовнее.

Коллектив исполняет украинские фольклорные произведения, вокальные и танцевальные номера культуры других народов, также произведения выдающихся украинских композиторов, такие как Николая Лысенко и Левка Ревуцкого. Участники хора просто великолепно владеют своим делом. Их мастерское исполнение хореографических номеров просто завораживает, вокальные номера просто пронизывают душу, а разнообразие цветов на сцене делает магию, будто это большой калейдоскоп.

Хор имени Григория Веревки является крупнейшим украинским профессиональным хором, членами которого являются более 150 талантливейших людей. Коллектив имеет хоровую, оркестровую и хореографическую группу, где ведущие роли исполняют народные и заслуженные артисты и заслуженные деятели искусств Украины.

Концерт состоится 1 марта в 19:00 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре. Чтобы попасть на концерт, покупайте билеты на сайте karabas.com.
 
Тэги: хор, концерт, Житомир
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