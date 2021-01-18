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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 18 » 16:43:12

На Житомирщине мошенники под видом налоговиков требуют деньги от предпринимателей

Сегодня, 17:05:12 456 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мошенники под видом налоговиков требуют деньги от предпринимателей

 В Житомирской области активизировались мошенники, которые звонят к предпринимателям, представляются налоговиками и требуют финансовую помощь. Об этом 18 января сообщила Государственная налоговая служба в Житомирской области.
 

"Мошенники звонят частным предпринимателям с номеров телефонов (099) 456-21-82, (095) 073-10-32, представившись должностными лицами Главного управления ГНС в Житомирской области, и требуют от имени руководства финансовой помощи", - говорится в сообщении.


Отмечается, что должностные лица Главного управления ГНС в Житомирской области, его территориальных органов никаких указаний собирать денежные средства от своего имени или от имени доверенных лиц не давали и давать не могут.

Граждан призывают "не вестись" на провокации и ни в коем случае не перечислять деньги.

"В случае выявления фактов мошенничества, старайтесь собрать всю возможную информацию (фамилия, имя, номера телефонов, номера карточных счетов) и немедленно сообщить Главному управлению ГНС в Житомирской области - отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции по телефону (0412) 418-004, Национальной полиции по телефону 102, или позвонить в Антикоррупционный сервис ГНС ​​Украины "Пульс" по телефону 0800501007, направление 4", - информируют налоговики.

Тэги: мошенники, Житомир, налоговая, ГФС
Комментариев: 1
ELVA
1 Elva (ELVA)   • 17:36:01, Сегодня [Материал]
+2

Налоговики и сами неплохо справлялись, а тут ещё и помощники объявились!
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