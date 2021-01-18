На Житомирщине мошенники под видом налоговиков требуют деньги от предпринимателей

В Житомирской области активизировались мошенники, которые звонят к предпринимателям, представляются налоговиками и требуют финансовую помощь. Об этом 18 января сообщила Государственная налоговая служба
в Житомирской области.
"Мошенники звонят частным предпринимателям с номеров телефонов (099) 456-21-82, (095) 073-10-32, представившись должностными лицами Главного управления ГНС в Житомирской области, и требуют от имени руководства финансовой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что должностные лица Главного управления ГНС в Житомирской области, его территориальных органов никаких указаний собирать денежные средства от своего имени или от имени доверенных лиц не давали и давать не могут.
Граждан призывают "не вестись" на провокации и ни в коем случае не перечислять деньги.
"В случае выявления фактов мошенничества, старайтесь собрать всю возможную информацию (фамилия, имя, номера телефонов, номера карточных счетов) и немедленно сообщить Главному управлению ГНС в Житомирской области - отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции по телефону (0412) 418-004, Национальной полиции по телефону 102, или позвонить в Антикоррупционный сервис ГНС Украины "Пульс" по телефону 0800501007, направление 4"
, - информируют налоговики.