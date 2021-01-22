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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 22 » 10:57:24

В Житомирской области легковушка упала с моста, водитель в больнице

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В Житомирской области легковушка упала с моста, водитель в больнице

 В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль упал с моста. ДТП произошло в Хорошевском районе, на 37 км автодороги Бараши-Топорище. Об этом "ЖЖ" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирщины.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Opel Combo, 51-летняя местная жительница, двигаясь в направлении села Поромовка, не справилась с управлением и допустила съезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием с моста в кювет", - говорится в сообщении.




В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
Тэги: Житомирщина, мост, дтп
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