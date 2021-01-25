После харьковской трагедии на Житомирщине проверят все дома для престарелых

После пожара в Харькове на Житомирщине создали 15 рейдовых групп, которые должны проверить функционирование пансионатов для престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью и других аналогичных объектов.
В состав группы вошли полицейские, спасатели, работники учреждений здравоохранения и отделов социальной и молодежной политики райгосадминистраций.
По имеющейся информации, на территории Житомирской области функционирует 16 пансионатов для пожилых людей, 12 домов-интернатов для лиц с инвалидностью и 18 центров для лечения и реабилитации нарко- и алкозависимых. В общем 46 объектов, которые охватят проверками рейдовые группы.
Часть заведений правоохранители посетили уже в эти выходные.
"По состоянию на утро 25 января проведено 20 проверок деятельности указанных учреждений и законности пребывания в них жителей. Нарушения, отнесенные к компетенции полиции, не обнаружены"
, - сообщили в полиции.
Предыстория
21 января в городе Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Пожар ликвидировали, на месте пожара были обнаружены тела 15 человек
.
В связи с трагедией 23 января в Украине объявили днем траура.