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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 25 » 12:40:35

После харьковской трагедии на Житомирщине проверят все дома для престарелых

Вчера, 12:51:35 640 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После харьковской трагедии на Житомирщине проверят все дома для престарелых

 После пожара в Харькове на Житомирщине создали 15 рейдовых групп, которые должны проверить функционирование пансионатов для престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью и других аналогичных объектов.

В состав группы вошли полицейские, спасатели, работники учреждений здравоохранения и отделов социальной и молодежной политики райгосадминистраций.

По имеющейся информации, на территории Житомирской области функционирует 16 пансионатов для пожилых людей, 12 домов-интернатов для лиц с инвалидностью и 18 центров для лечения и реабилитации нарко- и алкозависимых. В общем 46 объектов, которые охватят проверками рейдовые группы.

Часть заведений правоохранители посетили уже в эти выходные.

"По состоянию на утро 25 января проведено 20 проверок деятельности указанных учреждений и законности пребывания в них жителей. Нарушения, отнесенные к компетенции полиции, не обнаружены", - сообщили в полиции.
 

Предыстория


21 января в городе Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Пожар ликвидировали, на месте пожара были обнаружены тела 15 человек.

В связи с трагедией 23 января в Украине объявили днем траура.
Тэги: пожилые люди, проверка, Житомирщина
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