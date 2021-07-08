На Житомирщине могут позволить обрабатывать земли, которые были загрязнены после аварии на ЧАЭС

В Житомирской области около 33 тысяч гектаров земель выведены из оборота вследствие радиоактивного загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС.
Законодательством установлен запрет на использование этих земель под сельское хозяйство, однако это не сдерживало местных жителей использовать участки.
Госэкоинспекция инициировала комплексную экспертизу земель зоны безусловного отселения
на Житомирщине совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения и Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
В настоящее время проводится экспертиза радиационных земель и отбираются образцы проб грунта.
"Выращивание продукции на загрязненных полях представляет огромную опасность для людей, которые потом будут употреблять такие продукты. В них может содержаться цезий и стронций, который накапливается в организме и вызывает многочисленные заболевания. Проведение масштабного исследования почв, которые длительное время незаконно использовались для земледелия, позволит оценить возможную угрозу", - отметил Андрей Малёваный, глава Государственной экологической инспекции.
Экологи добавили, что при отсутствии превышений загрязняющих веществ отдельные земли могут быть выведены из зоны безусловного отселения. Таким образом, ОТГ смогут законно и безопасно использовать землю.