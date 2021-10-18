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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 18 » 17:42:01

Названы самые опасные районы Житомирской области для сбора грибов

Сегодня, 17:42:01 771 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Названы самые опасные районы Житомирской области для сбора грибов

 В Житомирской области почти 20% отобранных на исследование грибов оказались загрязненными радиоактивным цезием. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром.

Самый высокий процент превышения норм в грибах зафиксировали в:
 
  • Народичском районе - 83,3%;
  • Овручском районе - 71,4%;
  • Коростенском районе - 27,3%;
  • Малинском районе - 6,4%.

Также высокой остается загрязненность лесных ягод. В частности несоответствие требованиям зафиксировали в нескольких образцах в Народичском и Овручском районах.

В тоже время в Олевском районе обнаружили загрязненное цезием молоко.

"Заботясь о своем здоровье, рекомендуем жителям области, особенно районов, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, перед употреблением проверить собранные дары леса, а также выращенные в подсобных хозяйствах овощи и фрукты на содержание цезия-137 в подразделениях ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины", которые есть в каждом райцентре и убедиться, что эта продукция не нанесет вред Вашему здоровью", - призывают специалисты лабцентра.
Тэги: Радиация, грибы, загрязнение, Житомирщина
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