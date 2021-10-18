Названы самые опасные районы Житомирской области для сбора грибов

В Житомирской области почти 20% отобранных на исследование грибов оказались загрязненными радиоактивным цезием. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные
Житомирским областным лабораторным центром.
Самый высокий процент превышения норм в грибах зафиксировали в:
- Народичском районе - 83,3%;
- Овручском районе - 71,4%;
- Коростенском районе - 27,3%;
- Малинском районе - 6,4%.
Также высокой остается загрязненность лесных ягод. В частности несоответствие требованиям зафиксировали в нескольких образцах в Народичском и Овручском районах.
В тоже время в Олевском районе обнаружили загрязненное цезием молоко.
"Заботясь о своем здоровье, рекомендуем жителям области, особенно районов, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, перед употреблением проверить собранные дары леса, а также выращенные в подсобных хозяйствах овощи и фрукты на содержание цезия-137 в подразделениях ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины", которые есть в каждом райцентре и убедиться, что эта продукция не нанесет вред Вашему здоровью"
, - призывают специалисты лабцентра.